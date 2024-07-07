Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον οπαδών του χθες Σάββατο πως δεξιές δυνάμεις κερδίζουν έδαφος σε διεθνές επίπεδο, φέροντας ως παραδείγματα την Ιταλία και τη Γαλλία, κι εξέφρασε την ελπίδα του πως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο όταν διεξαχθούν οι εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Θεού θέλοντος, θα είναι ο Τραμπ (σ.σ. ο υποψήφιος που θα κερδίσει) τον Νοέμβριο», είπε σε επευφημούντες οπαδούς του στην εκδήλωση CPAC Brasil 2024, στη λουτρόπολη Μπαλνεάριου Καμποριού, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η εκδήλωση είχε σκοπό να τονωθεί η υποστήριξη για υποψηφίους του κόμματος του πρώην προέδρου Μπολσονάρου ενόψει των δημοτικών εκλογών στη Βραζιλία αργότερα φέτος, στις οποίες επιδιώκει να δείξει πως διατηρεί μεγάλη επιρροή, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2026.

Πρόκειται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, για την πρώτη μεγάλη προεκλογική εκδήλωση της αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου.

«Θέλουμε να επιστρέψει ο Μπολσονάρου», φώναζαν οπαδοί του στην εκδήλωση, παρότι ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως το 2030 με απόφαση της δικαιοσύνης εξαιτίας των επιθέσεών του εναντίον θεσμών της δημοκρατίας.

Ομιλητές στην εκδήλωση καταφέρθηκαν εναντίον της σημερινής κυβέρνησης υπό τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, αποκαλώντας τη διεφθαρμένη. Πρόβαλαν χριστιανικές, οικογενειακές αξίες, συνηγόρησαν υπέρ της απαγόρευσης της άμβλωσης και της διευκόλυνσης της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας, καθώς και της σκλήρυνσης της πολιτικής κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

«Θα είναι πολύ σημαντικό για μας να ενώσουμε τους συντηρητικούς με φιλελεύθερες απόψεις όσον αφορά την οικονομία για να συζητήσουμε το μέλλον της δεξιάς στη Βραζιλία», ανέφερε ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος Χικάρντου Σάλες μέσω των λογαριασμών της CPAC Brasil σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ακροδεξιός πρώην υποψήφιος για την προεδρία της Χιλής, ο Αντόνιο Καστ, εκφώνησε ήδη ομιλία στην εκδήλωση και αργότερα σήμερα αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Χαβιέρ Μιλέι.

Ο κ. Μπολσονάρου ηττήθηκε στις εκλογές του 2022 και του απαγορεύθηκε να διεκδικήσει αιρετό αξίωμα ως το 2030 εξαιτίας των επιθέσεών του στο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και δημοκρατικών θεσμών.

Παρότι διενεργείται έρευνα σε βάρος του για τον φερόμενο ρόλο του στην έφοδο οπαδών του στο προεδρικό μέγαρο, στο κοινοβούλιο και στο ανώτατο δικαστήριο μια εβδομάδα αφού ανέλαβε την εξουσία ο Λούλα, τον Ιανουάριο του 2023, ο πρώην πρόεδρος εξακολουθεί να έχει πολλούς οπαδούς.

Εν μέρει χάρη στη χρηματοδότηση από το Φιλελεύθερο Κόμμα του, ο ακροδεξιός πολιτικός συγκεντρώνει μεγάλα πλήθη όπου πάει για να υποστηρίξει υποψήφιους ενόψει των δημοτικών εκλογών.

Ο Γκιγιέρμε Κασαρόες, πολιτικός επιστήμονας του κέντρου μελετών FGV στο Σαν Πάουλου, εκτίμησε πως η παρουσία των κ.κ. Καστ και Μιλέι δείχνει πως ο κ. Μπολσονάρου και οι πολιτικοί σύμμαχοί του θέλουν η Βραζιλία να μετατραπεί σε κόμβο συντονισμού δυνάμεων της δεξιάς στο ημισφαίριο.

Η CPAC Brasil σκοπός είναι να αποτελέσει «πλατφόρμα ώστε οι εξτρεμιστές της Βραζιλίας να κάνουν το αφήγημά τους παγκόσμιο», προβάλλοντας ιδιαίτερα «την ιδέα πως οι συντηρητικοί σε όλο το ημισφαίριο υφίστανται διωγμό από αριστερές κυβερνήσεις και αυταρχικά δικαστήρια», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

