Αυστραλία: Άνδρας κατηγορείται για κλοπή κούκλων Labubu αξίας 5.000 δολαρίων

Ένας Αυστραλός άνδρας κατηγορείται ότι έκλεψε δεκάδες κούκλες Labubu αξίας περίπου 9.000 αυστραλιανών δολαρίων (5.800 δολάρια).

Η Αστυνομία της Βικτόρια έκανε έφοδο σε ένα ακίνητο στη Μελβούρνη την Τρίτη και κατέσχεσε 43 από αυτές τις κούκλες, μερικές εκ των οποίων ήταν limited edition και αξίας έως 500 αυστραλιανών δολαρίων η καθεμία. Οι ντετέκτιβ λένε ότι τα συλλεκτικά αντικείμενα κλάπηκαν από ένα εμπορικό κέντρο σε τέσσερις ξεχωριστές κλοπές που έλαβαν χώρα από τον Ιούλιο, σύμφωνα με το BBC.

Οι κούκλες Labubu, που μοιάζουν με ξωτικά, κατασκευάζονται από την κινέζικη εταιρεία Pop Mart και διαθέτουν μαλακό σώμα, μυτερά αυτιά και ένα πονηρό χαμόγελο με ακριβώς εννιά δόντια.

Έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς παγκοσμίως, δημιουργώντας μεγάλες ουρές έξω από τα καταστήματα και φέρνοντας τεράστια κέρδη στην εταιρεία.

Σε δελτίο τύπου με τίτλο «Αυτές οι κούκλες Labubu δεν είναι για εσένα», η Αστυνομία της Βικτόρια ανέφερε ότι ο 40χρονος άνδρας κατηγορείται για τέσσερις περιπτώσεις διάρρηξης και δύο κλοπής.

Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Μελβούρνης τον Μάιο του επόμενου έτους.

Οι κούκλες Labubu κυκλοφόρησαν το 2019 και βοήθησαν την κινεζική Pop Mart να γίνει ένας μεγάλος λιανοπωλητής, με πάνω από 2.000 αυτόματους πωλητές και καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

Έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς, κυρίως στις ΗΠΑ, χάρη σε προωθήσεις από διασημότητες όπως η Κιμ Καρντάσιαν και η Λίζα από το K-pop συγκρότημα Blackpink.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες οι μετοχές της Pop Mart έχουν υποχωρήσει λόγω ανησυχιών της τράπεζας JPMorgan ότι η εταιρεία είναι υπερεκτιμημένη και το αν μπορεί να διατηρήσει το παγκόσμιο επίπεδο δημοτικότητάς της, όπως μεταδίδει το BBC.

