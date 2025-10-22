Νετανιάχου: Δεν θα υπάρξουν Τούρκοι στρατιώτες στη Γάζα

Δεν θα υπάρξουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, διαμηνύει το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αναφορές για διαφωνία επί του θέματος κατά τη διάρκεια της χθεσινής (Τέταρτη) συνάντησης μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του αρχηγού των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ.

«Δεν υπάρχει διαφωνία», τόνισε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στους Times of Israel. «Δεν θα υπάρξει τουρκική εμπλοκή» ξεκαθάρισε.

Επικαλούμενο παλαιστινιακή πηγή, το Sky News Arabia αναφέρει ότι στη συνάντηση ο Νετανιάχου απέρριψε τη συμμετοχή της Τουρκίας σε μια πιθανή ειρηνευτική δύναμη στη Λωρίδα της Γάζας.

Επίσης, «απέρριψε κατηγορηματικά» τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής που εκπαιδεύονται από την Αίγυπτο και την Ιορδανία στη Γάζα, λέει η πηγή στο βρετανικό-εμιρατινό πρακτορείο.

«Ο Νετανιάχου επιμένει να εφαρμοστούν πρώτα οι όροι της δεύτερης φάσης, δηλαδή ο αφοπλισμός της Χαμάς και η παραίτηση από τον έλεγχο της Γάζας, πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για την τοπική διοίκηση ή τις δυνάμεις ασφαλείας που δραστηριοποιούνται στη Γάζα», αναφέρει η παλαιστινιακή πηγή.

Μιλώντας πριν από μια εβδομάδα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τα τουρκικά στρατεύματα να συμμετάσχουν στη διεθνή δύναμη που προβλέπεται να αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση της επιστροφή του από το Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου συμμετείχε στη διεθνή Σύνοδο Κορυφής για της Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε αν θα συμμετέχουν Τούρκοι στρατιώτες στη διεθνή δύναμη δράσης και απάντησε λέγοντας ότι «οι αξιολογήσεις σχετικά με τη δομή της δύναμης δράσης (σ.σ. task force) συνεχίζονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά κρίσιμα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη Γάζα. Τόσο τα θέματα ανοικοδόμησης όσο και τα θέματα ανασυγκρότησης είναι σημαντικά. Όσον αφορά τα θέματα κατασκευής, εξετάσαμε ποιοι μπορούν να αναλάβουν ρόλο μαζί μας».

Πηγή: skai.gr

