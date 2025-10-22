Την ακριβή περιγραφή της πρωτοφανούς ληστείας κοσμημάτων πριν τρεις ημέρες στο Λούβρο δημοσιεύει το γαλλικό πρακτορείο AFP.

Μέσα σε 8 λεπτά, οι 4 διαρρήκτες, σήκωσαν σκάλα με γερανό στον δεύτερο όροφο, έκοψαν τα κάγκελα από τα παράθυρα της γκαλερί Απόλλων με ηλεκτρικούς τροχούς κοπής, πήραν 9 πολύτιμα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος και εξαφανίστηκαν.

🇫🇷 How it happened: Thieves steal French crown jewels from Louvre



Thieves raided Paris's Louvre museum in broad daylight on October 19, taking just seven minutes to grab some of France's priceless crown jewels. Here’s how the events unfolded. #AFPVertical pic.twitter.com/NqeQi4SHTC — AFP News Agency (@AFP) October 22, 2025

Η θεαματική ληστεία συνέβη λίγο πριν τις 10 το πρωί, υπό το φως της ημέρας και μόλις μισή ώρα αφού το μουσείο είχε ανοίξει για το κοινό.

Σύμφωνα με το AFP, στις 9.30 δύο από τους δράστες με κίτρινα και πορτοκαλί φωσφοριζέ γιλέκα, σαν αυτά που φορούν οι εργάτες στα εργοτάξια, προκειμένου να μην κινήσουν υποψίες στους περαστικούς, έφτασαν στο σημείο με το γερανοφόρο όχημα και οι άλλοι δύο έφτασαν με σκούτερ.

Στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου ανέβηκαν με τη σκάλα οι δύο πρώτοι, με τα γιλέκα.

Αφου έκοψαν τα κάγκελα των παραθύρων μπήκαν στην αίθουσα της γκαλερί και αφαίρεσαν τα κοσμήματα σπάζοντας δύο προθήκες.

Εκείνη την ώρα φύλακες του μουσείου τους αντιλήφθηκαν και προσπάθησαν να τους εμποδίσουν όμως οι ληστές – με καλυμμένα τα πρόσωπά τους - τους απείλησαν με τα αιχμηρά εργαλεία που κρατούσαν.

Στις 9.37 οι φύλακες χτυπούν τον συναγερμό.

Στο επόμενο λεπτό, οι δύο δράστες βγαίνουν από το παράθυρο, κατεβαίνουν από τη σκάλα και φεύγουν με τους συνεργούς τους, που τους περίμεναν από κάτω, με τις μηχανές ανάμενες.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τη διαφυγή τους.

Στο σημείο οι αρχές βρήκαν δύο ηλεκτρικούς τροχούς κοπής, ένα φλογοβόλο, μία κουβέρτα, γάντια και γουόκι τόκι.

Ανθρωποκυνηγητό για τους ληστές και σενάρια για συνεργό εκ των έσω

Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκό, οι 4 δράστες έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Μάλιστα, υπονόησε ότι «γύρω τους» υπήρχαν «ομάδες» που «τους βοήθησαν να πραγματοποιήσουν αυτήν την κλοπή».

Ερωτηθείσα για την ύπαρξη συνεργού, η κ. Μπεκό, άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό, απαντώντας ότι δεν μπορούσε να «απαντήσει ναι ή όχι» σε αυτό το στάδιο. Η εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι το ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε στην κλοπή αποκτήθηκε από τους δράστες μέσω «ψευδοενοικίασης κατά τη διάρκεια μιας υποτιθέμενης μετακόμισης».

«Όταν ένα από τους υπαλλήλους αυτής της επιχείρησης παρουσιάστηκε στο σημείο της μετακόμισης, βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο απειλητικούς άνδρες, που ωστόσο δεν έκαναν εναντίον του καμία χρήση βίας», συμπλήρωσε, επικαλούμενη μια κατάθεση μήνυσης.

Σύμφωνα με την Μπεκό, εκτός από τους ανακριτές της εξειδικευμένης ομάδας Jirs της εισαγγελίας του Παρισιού, που διευθύνουν τις έρευνες, «περίπου 100» ερευνητές έχουν κινητοποιηθεί στο Παρίσι για την υπόθεση.

