Αγρυπνίες προγραμματίζεται να γίνουν σήμερα σε όλη την Αυστραλία στη μνήμη του 5χρονου κοριτσιού της κοινότητας των αυτοχθόνων το οποίο βρέθηκε νεκρό την περασμένη εβδομάδα ύστερα από μέρες ερευνών για τον εντοπισμό του, με την απαγωγή και δολοφονία του να έχει συγκλονίσει τη χώρα και να έχει προκαλέσει ταραχές στην πόλη Άλις Σπρίνγκς στην καρδιά του αυστραλιανού εδάφους.

Οι συγκεντρώσεις στη μνήμη του παιδιού γίνονται μία εβδομάδα από τότε που εντοπίστηκε νεκρό από τις αρχές μετά τις έρευνες που γίνονταν για πέντε μέρες για τον εντοπισμό του, στις οποίες μετείχαν εκατοντάδες εθελοντές και αστυνομικοί.

Η εξαφάνιση και ο θάνατος της Κουμαντζάγι Λιτλ Μπέιμπι, όπως ονομαζόταν το κοριτσάκι σύμφωνα με τα έθιμα των αυτοχθόνων, αποτέλεσε πρώτη είδηση των μέσων ενημέρωσης της Αυστραλίας.

Η μετέπειτα σύλληψη ενός άνδρα, που είναι ύποπτος για την απαγωγή και τη δολοφονία της, προκάλεσε βίαιες συγκρούσεις στο Άλις Σπρινγκς, με πλήθος 400 αυτοχθόνων να συγκεντρώνονται για να αξιώσουν «ανταπόδοση», αναφερόμενοι στην παραδοσιακή και κυρίως σωματική τιμωρία στις κοινωνίες Αβοριγίνων.

Η οικογένεια του κοριτσιού θα τελέσει αγρυπνία στην πόλη σήμερα το βράδυ (τοπική ώρα), ενώ κι άλλες προγραμματίζονται σε όλη τη χώρα στη μνήμη του μικρού κοριτσιού.

Οι διοργανωτές των αγρυπνιών ζήτησαν από αυτούς που θα μετάσχουν να φέρουν μαζί τους κεριά και να φορέσουν ροζ, που ήταν το αγαπημένο χρώμα της Κουμαντζάγι Λιτλ Μπέιμπι.

Το 5χρονο κοριτσάκι εξαφανίστηκε από το σπίτι του στα περίχωρα της Άλις Σπρινγκς το βράδυ της 25ης Απριλίου.

Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό της, «χτενίζοντας» πυκνές θαμνώδεις εκτάσεις γύρω από την πόλη αυτή, που είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός στην Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας.

Η αστυνομία απήγγειλε την Κυριακή στον 47χρονο Τζέφερσον Λούις, κατηγορίες για τον φόνο της και δύο άλλα εγκλήματα, τα οποία δεν μπορούν να αποκαλυφθούν δημοσίως για νομικούς λόγους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

