Το Ισραήλ έδωσε στις ΗΠΑ ένα έγγραφο την περασμένη εβδομάδα το οποίο περιελάμβανε τους όρους του προκειμένου να δοθεί μια διπλωματική λύση και να τερματιστεί ο πόλεμος στο Λίβανο και κατά συνέπεια να επιτραπεί στους εκτοπισμένους αμάχους και από τις δύο πλευρές των συνόρων να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αποκάλυψαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι στον Axios.

Το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού έδωσε το συγκεκριμένο έγγραφο στον Λευκό Οίκο ενόψει της επίσκεψης του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Αμος Χόχσταϊν στη Βηρυτό σήμερα Δευτέρα για να συζητηθεί και να βρεθεί μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν στον Axios ότι ο Ισραηλινός Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, ο οποίος είναι έμπιστος του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έστειλε το έγγραφο στον Χόχσταϊν την περασμένη Πέμπτη.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι το έγγραφο με τους όρους συντάχθηκε από συζητήσεις που είχε ο Ντέρμερ με το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας και τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις σχετικά με τις αρχές που απαιτεί το Ισραήλ να είναι μέρος οποιασδήποτε διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χεζμπολάχ. Μια ισραηλινή απαίτηση είναι να επιτραπεί στον Ισραηλινό Στρατό να συμμετάσχει σε «ενεργό επιβολή» για να βεβαιωθεί ότι η Χεζμπολάχ δε θα επανεξοπλιστεί και δε θα ξαναχτίσει τη στρατιωτική της υποδομή στις περιοχές του νότιου Λιβάνου που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ απαιτεί επίσης η αεροπορία του να έχει ελευθερία λειτουργίας στον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Αυτά τα δύο αιτήματα έρχονται σε αντίθεση με το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο αναφέρει ότι οι Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις (LAF) και η Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) επιβάλλουν κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

«Μιλάμε για το ψήφισμα 1701 με αυξημένη επιβολή. Το κύριο μήνυμά μας είναι ότι εάν ο λιβανέζικος στρατός και η UNIFIL κάνουν περισσότερα, οι IDF θα κάνουν λιγότερα και το αντίστροφο», μου είπε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε με τη σειρά του ότι είναι πολύ απίθανο ο Λίβανος και η διεθνής κοινότητα να συμφωνήσουν με αυτούς τους όρους, οι οποίοι υπονομεύουν δραματικά την κυριαρχία του Λιβάνου.

Ο Λευκός Οίκος και η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Σημειώνεται ότι ο Αμος Χόχσταϊν αναμένεται να φτάσει στη Βηρυτό σήμερα Δευτέρα όπου και θα συναντηθεί με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Νατζίμπ Μικάτι, τον πρόεδρο του ισραηλινού κοινοβουλίου και άλλους λιβανέζους αξιωματούχους προκειμένου να συζητήσουν τις ισραηλινές απαιτήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.