Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται πλέον το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ-Helexpo για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού.

Με την απόφαση ολοκληρώνεται ένα ακόμα καθοριστικό βήμα, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του εμβληματικού έργου, προϋπολογισμού 205 εκατ. ευρώ, που επί σχεδόν τρεις δεκαετίες παρέμενε στα χαρτιά.

Τον διαγωνισμό έχει αναλάβει να διενεργήσει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (Project Preparation Facility – PPF). Στόχος είναι έως το τέλος του έτους να έχει ανακηρυχθεί ο ανάδοχος που θα φέρει εις πέρας το εμβληματικό έργο το οποίο θα μεταμορφώσει όχι μόνο τον χώρο της ΔΕΘ, αλλά συνολικά το κέντρο της πόλης. Ο διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί σε μία φάση, ενώ το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ανάπλασης είναι 48 μήνες.

Οι κινήσεις που ξεκλείδωσαν την ανάπλαση

Η επικείμενη προκήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακράς προετοιμασίας, κατά την οποία το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-Helexpo, τα συναρμόδια Υπουργεία, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, προχώρησε σε σειρά κρίσιμων θεσμικών, διοικητικών και χρηματοδοτικών παρεμβάσεων που επέτρεψαν την ωρίμανση του έργου.

Καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό αυτής της προσπάθειας είχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Μεταξύ των παρεμβάσεων ήταν η σημαντική μεταρρύθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης και του μοντέλου διοίκησης της εταιρείας τον περασμένο Σεπτέμβριο. Με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειώθηκαν από 13 σε 7 για να λαμβάνονται αποφάσεις γρήγορα και αποτελεσματικά, διασφαλίστηκε η παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ συστάθηκε μη αμειβόμενη, Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατηγικής με τη συμμετοχή θεσμικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων της πόλης (Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι Βιομηχανιών και Εξαγωγέων και Εμπορικός Σύλλογος).

Τον περασμένο Δεκέμβριο, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο διόρισε νέα διοίκηση στη ΔΕΘ-Helexpo, με πλούσια διεθνή εμπειρία στη διαχείριση υποδομών συνεδριακού τουρισμού και εκθεσιακών χώρων, ώστε να προχωρήσει το έργο.

Στη συνέχεια έπρεπε να αναθεωρηθεί το σχέδιο της ανάπλασης με την εξαίρεση του ξενοδοχείου και του εμπορικού κέντρου από το αρχικό πλάνο, λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας.

Ακολούθησε η επικαιροποίηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης για τη χρηματοδότηση του έργου από το τομεακό πρόγραμμα 2026-230 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ το τελευταίο βήμα αφορούσε στην πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για την παραχώρηση στη ΔΕΘ-Helexpo 12 στρεμμάτων προκειμένου να συμπεριληφθούν στο σχέδιο ανάπλασης.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του έργου από τη φάση του σχεδιασμού στη φάση της υλοποίησης. Η ανάπλαση της ΔΕΘ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αστικές παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί για τη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να μεταμορφώσει τόσο τον εκθεσιακό χώρο όσο και το ευρύτερο κέντρο της πόλης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.