Πτώση στην τιμή του πετρελαίου μετά τις θετικές συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Ελβετία

Πτώση καταγράφουν σήμερα, Δευτέρα, οι τιμές του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών, με αποτέλεσμα να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για έλλειψη της προσφοράς στις παγκόσμιες αγορές.

Το αργό Brent υποχώρησε κατά 1,68 δολάρια, δηλαδή 2,09%, στα 78,89 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές είχαν ανέλθει στα 82,30 δολάρια κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων, λόγω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου, μετά το εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού διαμορφώθηκαν στα 76 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 60 σεντς, ενόψει της λήξης του συμβολαίου. Το πιο ενεργό συμβόλαιο του Αυγούστου υποχώρησε κατά 69 σεντ στα 75,16 δολάρια το βαρέλι.

«Η πτώση οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των προοπτικών για μια διπλωματική πρόοδο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν... αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες ότι οι κυρώσεις κατά του Ιράν θα μπορούσαν τελικά να χαλαρώσουν», ανέφερε στο Reuters ο ιδρυτής της SS WealthStreet, μιας ερευνητικής εταιρείας με έδρα το Νέο Δελχί.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων και την έναρξη ενός σχεδίου ανασυγκρότησης και ανάπτυξης για το Ιράν.

«Μια τέτοια εξέλιξη θα επέτρεπε την επιστροφή σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου βαρελιών ιρανικού αργού την ημέρα στις διεθνείς αγορές, βελτιώνοντας σημαντικά τη διαθεσιμότητα της παγκόσμιας προσφοράς σε μια περίοδο που η αύξηση της ζήτησης παραμένει μέτρια», επισήμανε ο ιδρυτής της SS WealthStreet.

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Πηγή: skai.gr

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