Στον ανακριτή σήμερα οι 2 συλληφθέντες για τη φωτιά στη Βοιωτία

Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Τρίτη, για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βοιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική, την όποια κατακαίει και σήμερα για 5η ημέρα.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιολικό πάρκο στη Βοιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΗΕΕ, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος.

Σημειώνεται πως ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι και δήμαρχος σε δήμο της Στερεάς Ελλάδας.



Πηγή: skai.gr

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