Νετανιάχου στον πάπα Λέοντα ΙΔ': «Είμαστε κοντά σε συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων»

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον πάπα Λέοντα ΙΔ' ότι η χώρα του βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων.

Παράλληλα, απηύθυνε πρόσκληση στον ποντίφικα να επισκεφθεί το Ισραήλ. Ο πάπας από την πλευρά του ζήτησε να τερματιστεί ο πόλεμος, με την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και υπενθύμισε ότι το κόστος του πολέμου "το πληρώνουν, κυρίως, οι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.