Νετανιάχου στον πάπα Λέοντα ΙΔ': «Είμαστε κοντά σε συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων»

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον πάπα Λέοντα ΙΔ' ότι η χώρα του βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων.
Παράλληλα, απηύθυνε πρόσκληση στον ποντίφικα να επισκεφθεί το Ισραήλ. Ο πάπας από την πλευρά του ζήτησε να τερματιστεί ο πόλεμος, με την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και υπενθύμισε ότι το κόστος του πολέμου "το πληρώνουν, κυρίως, οι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά".
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.