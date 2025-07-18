Η Σλοβενία νομιμοποίησε σήμερα την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, μετά το δημοψήφισμα στο οποίο η πλειονότητα των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ, αν και αυτό το θέμα διχάζει πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε τον νόμο με 50 ψήφους υπέρ, 34 κατά και τρεις αποχές.

Με βάση τον νέο νόμο, όσοι πάσχουν από ανίατη ασθένεια, έχουν διαύγεια και η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια που δεν μπορούν πλέον να αντέξουν τους πόνους, έχουν το δικαίωμα να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Εξαιρούνται όσοι πάσχουν από ψυχικές ασθένειες. Ο νόμος μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στην περίπτωση που οι θεραπείες δεν προσφέρουν κάποια λογική ανακούφιση ή βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς.

Θα πρέπει προηγουμένως να έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες θεραπείας.

Η ευθανασία, δηλαδή ο θάνατος που προκαλείται από έναν γιατρό ή νοσηλευτή κατόπιν αιτήματος του ασθενούς, παραμένει απαγορευμένη. Η βουλευτής του κυβερνώντος Φιλελεύθερου κόμματος Τερέζα Νόβακ ωστόσο είπε ότι «θα ήταν ανήθικο η ιατρική να στερεί από τους ανθρώπους το δικαίωμα να πεθάνουν εάν το επιθυμούν και η ιατρική δεν μπορεί να τους βοηθήσει».

Στην απέναντι πλευρά, το Δημοκρατικό Κόμμα (SDS) του πρώην πρωθυπουργού Γιάνεζ Γιάνσα, κατήγγειλε έναν νόμο που «ανοίγει την πόρτα στην κουλτούρα του θανάτου, την απώλεια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την υποτίμηση της αξίας της ζωής, ιδίως των πιο ευάλωτων».

Στο δημοψήφισμα που διεξήχθη πέρσι, το 55% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ του δικαιώματος στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Η Ελβετία και η Αυστρία εγκρίνουν επίσης την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, ενώ στην Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο είναι νόμιμη η ευθανασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

