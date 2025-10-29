Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι η Ρωσία δοκίμασε την πυρηνοκίνητη υπεραυτόνομη τορπίλη "Poseidon" υποστηρίζοντας ότι η δοκιμή της είχε μεγάλη επιτυχία.

Υπάρχουν λίγες επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες σχετικά με το Poseidon, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για μια αυτόνομη τορπίλη με πυρηνική κεφαλή, ικανή να προκαλέσει ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό, καθιστώντας τις παράκτιες πόλεις ακατοίκητες.

Ο Πούτιν, πίνοντας τσάι με Ρώσους στρατιώτες που τραυματίστηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας σε νοσοκομείο στη Μόσχα, δήλωσε ότι η δοκιμή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

«Για πρώτη φορά, καταφέραμε όχι μόνο να το εκτοξεύσουμε με κινητήρα εκτόξευσης από υποβρύχιο-φορέα, αλλά και να εκτοξεύσουμε την πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας στην οποία αυτή η συσκευή πέρασε ορισμένο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Πούτιν . «Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο».

«Αυτή είναι μια τεράστια επιτυχία», τόνισε, προσθέτοντας ότι η ισχύς του "Poseidon" ξεπέρασε τον διηπειρωτικό πύραυλο Sarmat, γνωστό ως SS-X-29 ή απλώς Satan II.

Η «δύναμη του Poseidon υπερβαίνει σημαντικά αυτή του πιο υποσχόμενου διηπειρωτικού πυραύλου Sarmat» ανέφερε.

Ο Πούτιν πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα άσκηση εκτόξευσης πυρηνικών όπλων και την Κυριακή ανακοίνωσε ότι η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία τον πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ Burevestnik, ένα όπλο με πυρηνική ισχύ που η Μόσχα λέει ότι μπορεί να διαπεράσει οποιαδήποτε αμυντική ασπίδα.

Πηγή: skai.gr

