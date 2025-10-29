Ρωσικός βομβαρδισμός έπληξε παιδιατρικό νοσοκομείο στη Χερσώνα προκαλώντας τον τραυματισμό εννέα ανθρώπων, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, ανακοίνωσε το Κίεβο καταγγέλλοντας «νέο έγκλημα πολέμου» της Μόσχας.

«Ο εχθρός άνοιξε πυρ κατά παιδιατρικού νοσοκομείου στη Χερσώνα. Εννέα τραυματίσθηκαν, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά και τρία μέλη του ιατρικού προσωπικού», δήλωσε ο Ντμίτρο Λούμπινετς, ο Ουκρανός μεσολαβητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων διευκρινίζοντας ότι τα κτίρια του νοσοκομείου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

🤬Russia has committed another war crime, striking a children’s hospital in Kherson



Three medical workers and a nine-year-old girl were injured. The child suffered a blast injury and shrapnel wounds to her leg, while the hospital staff sustained blast injuries and wounds of… pic.twitter.com/UIrEk2Al1k — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2025

Η ανακοίνωσή του συνοδεύεται με βίντεο που δείχνει κτίριο με σπασμένα τζάμια και κατεστραμμένη πρόσοψη, σπασμένο ιατρικό εξοπλισμό ανάμεσα σε ερείπια και λεκέδες από αίμα.

«Αυτό είναι ακόμα ένα έγκλημα πολέμου από τη Ρωσία, που στοχεύει σκόπιμα αμάχους και ιατρικές εγκαταστάσεις.Μέχρι η Ρωσία να λογοδοτήσει, κανείς στην Ουκρανία δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής!», πρόσθεσε ο Ντμίτρο Λούμπινετς μέσω των κοινωνικών δικτύων

Russia shelled a children’s hospital in Kherson.

Nine people were injured — among them four children and three medics.



‼️This is another war crime by Russia, which deliberately targets civilians and medical facilities.

Until Russia is held accountable, no one in Ukraine can feel… pic.twitter.com/s2rJUEEGTc — Dmytro Lubinets (@lubinetzs) October 29, 2025

Από την απελευθέρωσή της τον Νοέμβριο 2022 έπειτα από έξι μήνες ρωσικής κατοχής, η πόλη της Χερσώνας, στις όχθες του Δνείπερου που ορίζει και τη γραμμή του μετώπου, γίνεται καθημερινά στόχος ρωσικών βομβαρδισμών με νεκρούς και τραυματίες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού.

Στη γειτονική περιοχή της Οδησσού, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές σε ουκρανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας διακοπή της ηλεκτροδότησης 26.900 νοικοκυριών και σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία DTEK.

Απαντώντας στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, η Ουκρανία απαντά με επιθέσεις drones και πλήγματα στο ρωσικό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

