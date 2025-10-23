Ο κύριος ύποπτος στην υπόθεση της εξαφάνισης της μικρής Βρετανίδας Μαντλίν Μακάν στην Πορτογαλία το 2007, ο Γερμανός Κρίστιαν Μπρίκνερ, που αφέθηκε ελεύθερος τον Σεπτέμβριο, ζει από τότε στον δρόμο, όπως αναφέρει σήμερα το εβδομαδιαίο περιοδικό Der Spiegel.

Ο Μπρίκνερ, που αφέθηκε ελεύθερος στις 17 Σεπτεμβρίου αφού εξέτισε ποινή φυλάκισης επτά ετών στη Γερμανία για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας το 2005 στην Πορτογαλία, δεν αντιμετώπισε ποτέ κατηγορίες στην υπόθεση της μικρούλας Μάντι, ελλείψει επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

«Ουσιαστικά επικίνδυνος» σύμφωνα με τον Γερμανό εισαγγελέα που δεν μπόρεσε να αποτρέψει την αποφυλάκισή του, φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι και πρέπει να ενημερώνει προηγουμένως το δικαστήριο για κάθε αλλαγή διαμονής ή τόπου κατοικίας και να παίρνει την έγκρισή του.

Όμως ο Μπρίκνερ κοιμάται τώρα σε αντίσκηνο σε ένα πάρκο στο Κίελο, μια πόλη κοντά στη Βαλτική θάλασσα, υπό τη διαρκή επιτήρηση δύο αστυνομικών που έχουν επιφορτιστεί να τον προστατεύσουν από «ενδεχόμενες επιθέσεις εκ μέρους του κοινού», γράφει το Spiegel, που μίλησε μαζί του.

Τον διώχνουν από παντού

Μετά την έξοδό του από τη φυλακή, ο Μπρίκνερ οδηγήθηκε σε ένα κέντρο επανένταξης στο Νοϊμίνστερ (βόρεια), σύμφωνα με το περιοδικό.

Όμως, όταν οι κάτοικοι ανακάλυψαν πού ζούσε, τον «προσέβαλαν και (τον) απείλησαν» αναγκάζοντάς τον να φύγει εννέα ημέρες αργότερα υπό αστυνομική συνοδεία, σύμφωνα πάντα με το περιοδικό.

Ο Μπρίκνερ πήγε στη συνέχεια στο Μπρούνσβικ (βόρεια) όπου προσπάθησε να μιλήσει στον εισαγγελέα που τον κατηγορεί ότι απήγαγε τη Μάντι, αλλά δεν του επέτρεψαν να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας, σύμφωνα με το Spiegel.

Ακολούθως πήγε στο Κίελο, όπου εργάζονται οι δικηγόροι του, διαμένοντας για σύντομο διάστημα σε διάφορα φθηνά ξενοδοχεία, απ΄όπου τον έδιωχναν κάθε φορά όταν τον αναγνώριζαν.

Γιατί είναι ο βασικός ύποπτος

Η εξαφάνιση της Μαντλίν ("Μάντι") Μακάν, τον Μάιο του 2007, από παραθεριστική κατοικία, στην Πορτογαλία, στη διάρκεια γεύματος των γονιών της σε γειτονικό εστιατόριο, δεν διαλευκάνθηκε ποτέ.

Το 2020, οι Γερμανοί ερευνητές όρισαν τον Μπρίκνερ ως τον κύριο ύποπτο, λέγοντας ότι είχαν χειροπιαστές αποδείξεις οι οποίες όμως αποδείχθηκαν ανεπαρκείς ώστε να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Την εποχή των γεγονότων, ο κατηγορούμενος ζούσε στην παραλιακή πορτογαλική πόλη Αλγκάρβε, κοντά στον τόπο όπου διέμεναν οι Μακάν, και το σήμα από ένα κινητό τηλέφωνο στο όνομά του εντοπίστηκε κοντά στην κατοικία τους την νύχτα της εξαφάνισης.

Απηλλάγη στα τέλη του 2024 από κατηγορίες για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων κατά παιδιών που είχαν διαπραχθεί στην ίδια ζώνη από το 2000 έως το 2017.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.