Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



«Πράσινο φως» στο 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας έδωσαν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την άρση των σχετικών ενστάσεων της Σλοβακίας λίγη ώρα πριν από την έναρξη του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, που συνέπεσε μάλιστα με την επιβολή κυρώσεων εκ μέρους των ΗΠΑ σε δύο πετρελαϊκούς κολοσσούς, Rosneft και Lukoil.

Πηγή: Deutsche Welle

«Διατηρούμε αυξημένη την πίεση έναντι του επιτιθέμενου» σχολίασε η πρόεδρος της Κομισιόν, που είχε χθες τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, λίγο μετά την αμερικανική απόφαση για κυρώσεις εναντίον της Μόσχας. «Πρόκειται για ξεκάθαρο σήμα και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού ότι διατηρείται συλλογική πίεση» τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.Το 19ο πακέτο κυρώσεων «στοχοποιεί» κατά κύριο λόγο τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, τον λεγόμενο «σκιώδη» ρωσικό στόλο, και συνολικά τον ρωσικό χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός περιορισμού των κινήσεων των Ρώσων διπλωματών στην ΕΕ.Το Βέλγιο αντιδρά στο «δάνειο επανορθώσεων»Και εάν η Σλοβακία ήρε τις ενστάσεις της, καθώς ελήφθησαν υπόψιν στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφορές στις υψηλές τιμές ενέργειας, για τις οποίες εξέφραζε ανησυχία, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο για το Βέλγιο σε ό,τι αφορά ένα από τα δύσκολα ζητήματα της σημερινής συνόδου, την πρόταση της Κομισιόν για «δάνειο επανορθώσεων» ύψους 140 δις ευρώ προς την Ουκρανία.Προσερχόμενος μάλιστα στη συνεδρίαση, ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ έθεσε τρεις όρους για τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για το δάνειο: πλήρη αμοιβαιότητα του ρίσκου, ισχυρές εγγυήσεις και από τους «27» εάν τα χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν στη Ρωσία, και πλήρης συντονισμός με άλλες χώρες που κατέχουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, όπως το Βέλγιο. Στο πλευρό του στέκονται κυρίως το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, αλλά και η Γαλλία. Αρκετά κράτη μέλη θέλουν, άλλωστε, να αποφύγουν τυχόν αντίποινα εκ μέρους της Μόσχας σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία.Πράσινη μετάβαση και στεγαστική κρίσηΤο άλλο ζήτημα που θα απασχολήσει το Συμβούλιο και που «διχάζει» τους 27 είναι η επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων της πράσινης μετάβασης για μείωση των εκπομπών έως και 90% έως το 2040. Αρκετά κράτη μέλη με προεξάρχουσα τη Γερμανία, αλλά και η Ελλάδα, ζητούν την επίτευξη ρεαλιστικών στόχων που δεν θα επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.Για πρώτη φορά οι «27» θα συζητήσουν και το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης και ενώ η Κομισιόν πρόκειται να παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο για «προσιτή στέγη» στα μέσα Δεκεμβρίου. Πάντως, αρκετοί ηγέτες θεωρούν ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας και για το οποίο δεν θα πρέπει να επιβληθούν ευρωπαϊκοί κανονισμοί.

