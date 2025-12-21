Αρχηγός IDF: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου χτυπήματος στο Ιράν

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε ότι ο στρατός θα πλήξει τους εχθρούς του Ισραήλ «όπου κι αν χρειαστεί, σε κοντινά και μακρινά μέτωπα», αφήνοντας σαφή αιχμή ότι το Ισραήλ ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξει εκ νέου το Ιράν.

«Στο επίκεντρο του μακροβιότερου και πιο σύνθετου πολέμου στην ιστορία του Ισραήλ βρίσκεται η εκστρατεία κατά του Ιράν. Το Ιράν είναι εκείνο που χρηματοδότησε και εξόπλισε τον κλοιό στραγγαλισμού γύρω από το Ισραήλ και στάθηκε πίσω από τα σχέδια για την καταστροφή του», δήλωσε κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού των IDF.

Σημειώνεται ότι το αμερικανικό δίκτυο NBC μετέδωσε το Σάββατο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι οποιαδήποτε επέκταση του ιρανικού προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων συνιστά απειλή που θα μπορούσε να καταστήσει αναγκαία την άμεση ανάληψη δράσης.

Όπως ανέφερε το αμερικανικό μέσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία ότι το Ιράν επεκτείνει την παραγωγή του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα νωρίτερα φέτος, και προετοιμάζονται να ενημερώσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για ενδεχόμενες επιλογές νέας επίθεσης, σύμφωνα με πρόσωπο με άμεση γνώση των σχεδίων και τέσσερις πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί σχετικά.



