Οι σουηδικές αρχές επιβιβάστηκαν σε ένα ρωσικό πλοίο που τελεί υπό κυρώσεις και είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη μεταφορά όπλων, ανοιχτά της δυτικής ακτής της χώρας, στο τελευταίο περιστατικό έντασης μεταξύ χωρών του ΝΑΤΟ και πλοίων της Μόσχας στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Σύμφωνα με τους Financial Times, το Adler, ένα φορτηγό πλοίο τύπου roll-on roll-off, το οποίο σύμφωνα με αναλυτές στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά όπλων, παρουσίασε μηχανική βλάβη το Σάββατο και σταμάτησε εντός των σουηδικών χωρικών υδάτων. Στη συνέχεια, τελωνειακοί και συνοριακοί αξιωματούχοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή.

Σύμφωνα με τη σουηδική τελωνειακή υπηρεσία, το πλήρωμα ήταν συνεργάσιμο και η επιθεώρηση συνεχίστηκε το πρωί της Κυριακής. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι εισαγγελικές αρχές της Σουηδίας.

Η ανησυχία αυξάνεται μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ που βρέχονται από τη Βαλτική Θάλασσα σχετικά με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, πλοία που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, καθώς και φορτηγά πλοία που μεταφέρουν όπλα.

Το Adler έχει ακινητοποιηθεί και στο παρελθόν από χώρα του ΝΑΤΟ, όταν το 2021 ελληνικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε αυτό για να διασφαλίσουν ότι δεν μετέφερε όπλα στη Λιβύη, προκαλώντας την οργή της Ρωσίας.

Το πλοίο ανήκει στην εταιρεία M Leasing LLC, η οποία τελεί υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και πολλές ευρωπαϊκές χώρες για τον ρόλο της στη μεταφορά πυρομαχικών από τη Βόρεια Κορέα που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Το Σάββατο το πρωί εξέπεμψε σήμα κινδύνου κοντά στη σουηδική πόλη Χέγκανας, στα στενά μεταξύ Δανίας και Σουηδίας.

Η επιβίβαση των σουηδικών αρχών ακολουθεί μια σειρά περιστατικών το 2024, κατά τα οποία πλοία που ανήκουν στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας έκοψαν υποθαλάσσια καλώδια και αγωγούς στη Βαλτική Θάλασσα. Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν, ανήμερα της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων πέρυσι, Φινλανδοί συνοριοφύλακες κατέβηκαν με σχοινιά στο πετρελαιοφόρο Eagle S για να συλλάβουν το πλήρωμά του.

Η Φινλανδία άσκησε δίωξη κατά του πλοιάρχου και ανώτερων αξιωματικών του Eagle S για βαριά δολιοφθορά, αφού διαπίστωσε ότι τα καλώδια που κόπηκαν από το πλοίο βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα.

Ερωτηθείσα από τους Financial Times αν αυτό σημαίνει ότι ρωσικά πλοία έχουν «λευκή επιταγή» στα διεθνή ύδατα, η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βάλτονεν, δήλωσε τον Οκτώβριο: «Ναι, και αυτό είναι πρόβλημα».

Ωστόσο, η Βάλτονεν και αξιωματούχοι από άλλες χώρες της Βαλτικής επαίνεσαν και την αυξημένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή, η οποία φαίνεται να λειτούργησε αποτρεπτικά, προλαμβάνοντας περαιτέρω σοβαρές πράξεις δολιοφθοράς φέτος.

Παρά ταύτα, οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την περιοχή παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, κυρίως λόγω του κινδύνου περιβαλλοντικής καταστροφής στη ρηχή και στενή Βαλτική Θάλασσα, εξαιτίας της χρήσης παλαιών πλοίων από τη Ρωσία.

Το Lady Mariia, ένα ακόμη ρωσικό πλοίο τύπου roll-on roll-off που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά όπλων, παρουσίασε επίσης μηχανική βλάβη ανοιχτά των σουηδικών ακτών νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αλλά επανέκτησε τον έλεγχο μέσα σε λίγες ώρες.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο δήλωσε αυτή την εβδομάδα στους Financial Times: «Πρέπει να βρούμε τα εργαλεία για να προστατεύσουμε τις κρίσιμες υποδομές μας που βρίσκονται σε διεθνή ύδατα. Δεν είναι αποδεκτό κάποιος να καταστρέφει σκόπιμα την περιουσία μας».



