NBC: Ο Νετανιάχου θα ενημερώσει τον Τραμπ για πιθανές νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι οποιαδήποτε επέκταση του ιρανικού προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων συνιστά απειλή που θα μπορούσε να καταστήσει αναγκαία την άμεση ανάληψη δράσης, μετέδωσε το Σάββατο το NBC News.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία ότι το Ιράν επεκτείνει την παραγωγή του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα νωρίτερα φέτος, και προετοιμάζονται να ενημερώσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για ενδεχόμενες επιλογές νέας επίθεσης, σύμφωνα με πρόσωπο με άμεση γνώση των σχεδίων και τέσσερις πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι ισραηλινές αρχές ανησυχούν επίσης πως το Ιράν ανασυγκροτεί εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού που είχαν βομβαρδιστεί από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο. Ωστόσο, όπως προσθέτουν, θεωρούν πιο άμεσες απειλές τις προσπάθειες της Τεχεράνης να αποκαταστήσει τις εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και να επισκευάσει τα σοβαρά πληγέντα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθούν αργότερα μέσα στον μήνα στη Φλόριντα, στο κτήμα Mar-a-Lago του Αμερικανού προέδρου. Κατά τη συνάντηση αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Νετανιάχου αναμένεται να υποστηρίξει ότι η επέκταση του ιρανικού προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων συνιστά απειλή που ενδέχεται να απαιτήσει άμεση δράση.

Ανέφεραν ότι μέρος του επιχειρήματός του αναμένεται να είναι πως οι ενέργειες του Ιράν συνιστούν απειλή όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και των αμερικανικών συμφερόντων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει στον Τραμπ επιλογές για συμμετοχή ή υποστήριξη των ΗΠΑ σε ενδεχόμενες νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ερωτηθείς την Πέμπτη για τη συνάντηση της 29ης Δεκεμβρίου με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν το έχουμε κανονίσει επίσημα, αλλά θα ήθελε να με δει». Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν ανακοινώσει ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.