Η γέφυρα Hongqi, στη νοτιοδυτική Κίνα, κατέρρευσε λίγους μόνο μήνες μετά τα εγκαίνιά της, λόγω κατολισθήσεων. Ευτυχώς, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η γέφυρα έγινε αντιληπτό την προηγούμενη μέρα, οπότε δεν υπήρξαν θύματα.

Chinese Engineering Failure- The 758-metre-long Hongqi bridge collapsed in southwest China, months after opening. China isn’t as smart as everyone makes them out to be. They couldn’t copy this design. The ground shifted on one of the approaches. Luckily it was noticed the day… pic.twitter.com/ZJDDdwgCP9 November 11, 2025

Η γέφυρα Hongqi, μήκους 758 μέτρων, στο Maerkang του Σετσουάν κατέρρευσε λόγω μετατοπίσεων του εδάφους που οδήγησαν στις κατολισθήσεις και τα βίντεο, με τα σύννεφα σκόνης να σηκώνονται, είναι θεαματικά. Οι αρχές ερευνούν και επιθεωρούν τις κοντινές υποδομές.

Spectacular footage shows a bridge collapse in China



In Sichuan Province, China, the recently opened Hongqi automobile bridge partially collapsed, Reuters reports.



The incident occurred along a national highway connecting central China with Tibet. No casualties have been… pic.twitter.com/bY1JtKNvH6 — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

Η γέφυρα Hongqi, μήκους 2.500 ποδιών, κατέρρευσε εν μέρει. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά μήκος μιας εθνικής οδού που συνδέει την κεντρική Κίνα με το Θιβέτ.

