Θεαματική κατάρρευση ολοκαίνουργιας γέφυρας στην Κίνα - Δείτε βίντεο

Η γέφυρα Hongqi στο Maerkang του Σετσουάν κατέρρευσε λόγω μετατοπίσεων του εδάφους. Οι αρχές ερευνούν και επιθεωρούν τις κοντινές υποδομές    

Γέφυρα

Η γέφυρα Hongqi, στη νοτιοδυτική Κίνα, κατέρρευσε λίγους μόνο μήνες μετά τα εγκαίνιά της, λόγω κατολισθήσεων. Ευτυχώς, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η γέφυρα έγινε αντιληπτό την προηγούμενη μέρα, οπότε δεν υπήρξαν θύματα.

Η γέφυρα Hongqi, μήκους 758 μέτρων, στο Maerkang του Σετσουάν κατέρρευσε λόγω μετατοπίσεων του εδάφους που οδήγησαν στις κατολισθήσεις και τα βίντεο, με τα σύννεφα σκόνης να σηκώνονται, είναι θεαματικά. Οι αρχές ερευνούν και επιθεωρούν τις κοντινές υποδομές.

Η γέφυρα Hongqi, μήκους 2.500 ποδιών, κατέρρευσε εν μέρει. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά μήκος μιας εθνικής οδού που συνδέει την κεντρική Κίνα με το Θιβέτ. 

