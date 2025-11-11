Τραμπ: Η ακύρωση των δασμών θα κοστίσει στην οικονομία 3 τρισ. δολάρια

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστούν ζημία ύψους 3 τρισ. δολαρίων, σε περίπτωση που η κυβέρνησή του χάσει την υπόθεση για τους δασμούς ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο Τραμπ επιχειρεί να αυξήσει την πίεση προς το Δικαστήριο, προκειμένου να διατηρήσει τον βασικό πυλώνα της οικονομικής του πολιτικής.

Πέρα από την προειδοποίηση ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να προχωρήσουν σε επιστροφές χρημάτων, τις τελευταίες ημέρες επανέλαβε την υπόσχεσή του για μέρισμα 2.000 δολαρίων στους περισσότερους Αμερικανούς από τα έσοδα των δασμών. Έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι εάν χαθεί η υπόθεση στο δικαστήριο θα μπορούσε «κυριολεκτικά να καταστρέψει τη χώρα».

«Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έλαβε λανθασμένα στοιχεία. Η “αναίρεση”, σε περίπτωση αρνητικής απόφασης για τους δασμούς, θα ανερχόταν –συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν και της επιστροφής κεφαλαίων– σε πάνω από 3 τρισ. δολάρια», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social το πρωί της Τρίτης.

«Αυτό θα αποτελούσε ένα γεγονός εθνικής ασφάλειας, καταστροφικό για το μέλλον της χώρας μας – πιθανώς μη βιώσιμο!», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο ποσό των 3 τρισ. δολαρίων στο Truth Social μόλις λίγες ώρες αφότου είχε γράψει ότι μια ήττα θα κόστιζε 2 τρισ. δολάρια σε επιστροφές και χαμένες επενδύσεις.

Τα έσοδα από δασμούς για το οικονομικό έτος 2025 ανήλθαν περίπου στα 195 δισ. δολάρια.

Πιο πρόσφατα, οι εισπράξεις ανέρχονταν σε περίπου 35 δισ. δολάρια τον μήνα, ρυθμός που, αν διατηρηθεί, σημαίνει 420 δισ. δολάρια ετησίως.

Οι εμπορικές συμφωνίες με Ιαπωνία, Νότια Κορέα και ΕΕ προβλέπουν επενδύσεις άνω του 1,5 τρισ. δολαρίων στην αμερικανική οικονομία τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, πρόκειται για μελλοντικές δεσμεύσεις και όχι για άμεσες πληρωμές.

Παρότι το Ανώτατο Δικαστήριο έθιξε το ζήτημα των πιθανών επιστροφών κατά την ακροαματική διαδικασία της 5ης Νοεμβρίου, δεν είναι σαφές αν θα το συμπεριλάβει στην απόφασή του. Αν τελικά οι δασμοί ακυρωθούν, το ζήτημα των επιστροφών ενδέχεται να αποτελέσει μια εντελώς νέα νομική διαμάχη.



