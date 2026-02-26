Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Μπόργκε Μπρέντε, ανακοίνωσε σήμερα ότι παραιτείται, λίγες εβδομάδες αφού το φόρουμ άρχισε ανεξάρτητη έρευνα για τις σχέσεις του με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Μετά τις αποκαλύψεις από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ότι ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας συμμετείχε σε τρία επιχειρηματικά δείπνα με τον Έπστιν και επικοινωνούσε επίσης με τον χρηματιστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου, ο Μπρέντε ανακοίνωσε την απόφασή του με μια δήλωση.

«Έπειτα από προσεκτική εξέταση, αποφάσισα να παραιτηθώ από πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Ο καιρός που πέρασα εδώ, οκτώμισι χρόνια, ήταν βαθιά ικανοποιητικός», ανέφερε.

«Είμαι ευγνώμων για την απίστευτη συνεργασία με συναδέλφους μου, εταίρους και ψηφοφόρους και πιστεύω πως είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να συνεχίσει το Φόρουμ τη σημαντική δουλειά του χωρίς περισπασμούς», πρόσθεσε ο Μπρέντε, ο οποίος όμως δεν έκανε καμιά αναφορά στον Έπσταϊν.

WEF: «Δεν προέκυψαν επιπρόσθετες ανησυχίες»

Σε χωριστή δήλωση, ο Αντρέ Χόφμαν και ο Λάρι Φινκ, συμπρόεδροι του Φόρουμ που οργανώνει την ετήσια σύνοδο κορυφής του Νταβός, δήλωσαν πως η ανεξάρτητη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από εξωτερικό σύμβουλο για τις σχέσεις του Μπρέντε με τον Έπστιν, έχει ολοκληρωθεί.

Τα ευρήματά της έδειξαν ότι «δεν υπάρχουν επιπρόσθετες ανησυχίες», πέραν των όσων είχαν προηγουμένως αποκαλυφθεί, πρόσθεσαν.

Οι συμπρόεδροι δήλωσαν ότι ο Αλόις Τσβίνγκι του WEF θα αναλάβει καθήκοντα προσωρινού προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου και ότι το διοικητικό συμβούλιο του φόρουμ θα επιβλέψει τη μεταβίβαση της ηγεσίας, περιλαμβανομένου σχεδίου για μια διαδικασία για την ανάδειξη ενός μόνιμου διαδόχου.

