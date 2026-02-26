Δεκαέξι μνημόνια συνεργασίας υπεγράφησαν μεταξύ του Iσραήλ και της Ινδίας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ναρέντρα Μόντι παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου στο King David Hotel στην Ιερουσαλήμ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σαάρ και ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμανιάν Χαϊσανκάρ υπέγραψαν «συμφωνίες συνεργασίας στους τομείς της αγροτικής καινοτομίας και τεχνολογίας, της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών για πολιτική χρήση, δορυφορικών δεδομένων, άρδευσης και λίπανσης, καταπολέμησης παρασίτων, καλλιέργειας σε θερμοκήπια και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε προηγμένες αγροτικές τεχνολογίες», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Σαάρ.

Οι υπουργοί υπέγραψαν επίσης μνημόνιο κατανόησης για την ίδρυση κέντρου έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας στην Ινδία, σημειώνουν οι Times of Israel. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «θα υλοποιηθούν επίσης προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών, ανταλλαγές ειδικών και ακαδημαϊκές συνεργασίες».

Πηγή: skai.gr

