Ρεκόρ θανάτων δημοσιογράφων το 2025

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το 2025 καταγράφηκαν από την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) 129 θάνατοι δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα, ο υψηλότερος αριθμός των τελευταίων 30 ετών.

Η πλειονότητα των θυμάτων ήταν Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, με το Ισραήλ να ευθύνεται για τα δύο τρίτα όλων των δολοφονιών δημοσιογράφων το 2024 και το 2025.

Αυξημένοι θάνατοι δημοσιογράφων παρατηρήθηκαν και σε άλλες περιοχές, με 9 νεκρούς στο Σουδάν, 6 στο Μεξικό και 4 στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η CPJ κάνει λόγο για κουλτούρα ατιμωρησίας που σχετίζεται με αυτές τις δολοφονίες.

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) κατέγραψε το 2025 τον υψηλότερο αριθμό θανάτων δημοσιογράφων εδώ και 30 χρόνια με τον πόλεμο στη Γάζα να κυριαρχεί.Το 2025 η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό θανάτων δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης εδώ και περίπου 30 χρόνια. Συνολικά καταγράφηκαν 129 θάνατοι, ανακοίνωσε η αμερικανική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται παγκοσμίως υπέρ της ελευθερίας του Τύπου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημοσιογράφων. Η CPJ καταγράφει περιπτώσεις δολοφονιών δημοσιογράφων από το 1992.



Στην έκθεση της ΜΚΟ αναφέρεται ότι «το Ισραήλ ευθύνεται για τα δύο τρίτα όλων των δολοφονιών δημοσιογράφων τόσο το 2025 όσο και το 2024». Περισσότερο από το 60% των 86 δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν ήταν Παλαιστίνιοι που έκαναν ρεπορτάζ στη Λωρίδα της Γάζας. Δεύτερο σε θανάτους δημοσιογράφους έρχεται, με διαφορά, το Σουδάν, με 9 νεκρούς δημοσιογράφους και ακολουθεί το Μεξικό με 6 ενώ 4 θάνατοι καταγράφηκαν σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: Deutsche Welle

Για «κουλτούρα ατιμωρησίας» κάνει λόγο η ΜΚΟΗ αμερικανική ΜΚΟ επικρίνει στην έκθεσή της μια «κουλτούρα ατιμωρησίας για τις επιθέσεις κατά του Τύπου». Η CPJ κατατάσσει 47 από τους 129 θανάτους ως περιπτώσεις στις οποίες δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν λόγω της εργασίας τους. Το Ισραήλ ήταν υπεύθυνο για το 81% αυτών των θανάτων. Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων επικρίνει ότι οι έρευνες διαλεύκανσης των «στοχευμένων δολοφονιών», όπως τις χαρακτηρίζει η ΜΚΟ, ήταν σπάνια διαφανείς. Το Ισραήλ επιρρίπτει επανειλημμένα σε δημοσιογράφους στη Λωρίδα της Γάζας ότι εργάζονται για λογαριασμό της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.Συνολικά 86 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς το 2025, αναφέρει η έκθεση της CPJ. Οι περισσότεροι ήταν Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας. Επιπλέον, 31 δημοσιογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκαν σε επίθεση σε κέντρο μέσων ενημέρωσης των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.«Τραγικό ατύχημα» ο θάνατος δημοσιογράφου του Reuters;Εκτός από τη Μέση Ανατολή, το Σουδάν, το Μεξικό και η Ουκρανία θεωρούνται οι πλέον επικίνδυνες χώρες για δημοσιογράφους. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο δημοσιογράφος του Reuters Χουσάμ αλ-Μάσρι, ο οποίος έχασε τη ζωή τους τον περασμένο Αύγουστο στη Λωρίδα της Γάζας αφού δέχθηκε πυρά από ισραηλινές δυνάμεις. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τότε το περιστατικό «τραγικό ατύχημα». Ωστόσο, μια έρευνα του Reuters διέψευσε τον ισχυρισμό του ισραηλινού στρατού ότι είχε στοχεύσει μια κάμερα που ανήκε στην παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς. Σύμφωνα με την έρευνα, η κάμερα ανήκε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.Πηγή: dpa, Reuters

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.