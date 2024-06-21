Η επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Βόρεια Κορέα διήρκησε δύο μόλις ημέρες, ωστόσο φαίνεται πως ήταν αρκετές για να ανθίσει μια ίσως πιο προσωπική φιλία μεταξύ τους.

Οι δυο τους υπέγραψαν συμφωνίες αναβαθμίζοντας τις διμερείς σχέσεις Ρωσίας - Βόρειας Κορέας, έκαναν βόλτα με το αυτοκίνητο με τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν να οδηγάει, γευμάτισαν, αντάλλαξαν δώρα και όπως φαίνεται όλα κύλησαν τόσο ωραία που ο αποχαιρετισμός τους ίσως να ήταν λίγο δύσκολος.

Σε ένα βίντεο της Daily Mail από τη στιγμή του αποχαιρετισμού φαίνεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν μέσα στο αεροπλάνο καθώς αυτό τροχοδρομείται να έχει κολλήσει το πρόσωπό του στο τζάμι και να αποχαιρετάει τον Βορειοκορεάτη ηγέτη και τους αξιωματούχους του τον έβλεπαν.

Όπως φαίνεται ο Πούτιν δεν ξεκόλλαγε το πρόσωπό του από το παράθυρο.

Πηγή: skai.gr

