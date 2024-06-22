Ένοπλος άνοιξε πυρ χθες Παρασκευή έξω από σούπερ μάρκετ στην πόλη Φορντάις του Αρκάνσας, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δέκα, ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της συγκεκριμένης αμερικανικής πολιτείας.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Αρκάνσας Μάικ Χάγκαρ ανέφερε ότι ο δράστης τραυματίστηκε κατά την ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το κατάστημα Mad Butcher στο Φορντάις, μια πόλη 3.200 κατοίκων που βρίσκεται 112 χιλιόμετρα νότια του Λιτλ Ροκ.

«Δυστυχώς, είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι 11 αθώοι πολίτες πυροβολήθηκαν και τρεις εξ αυτών είναι νεκροί. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά την ανταλλαγή πυρών. Ο δράστης πυροβολήθηκε επίσης και τέθηκε υπό κράτηση», είπε σε δημοσιογράφους ο Μάικ Χάγκαρ. Αναφορικά με τους τραυματίες, διευκρίνισε πως οι αστυνομικοί και ο δράστης δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο ορισμένοι εκ των πολιτών που πυροβολήθηκαν νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κυβερνήτρια του Αρκάνσας, η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, ευχαρίστησε του αστυνομικούς και τους διασώστες που έσπευσαν στον τόπο της επίθεσης και έσωσαν ζωές χάρη στην «άμεση και ηρωική παρέμβασή τους».

