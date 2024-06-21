Toυλάχιστον 27 νεκροί από τις βροχές στην Κεντρική Αμερική

Οι βροχοπτώσεις που σαρώνουν την Κεντρική Αμερική την τελευταία εβδομάδα, προκαλώντας κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές στις υποδομές και τις καλλιέργειες, μετρούν τουλάχιστον 27 νεκρούς, κυρίως στο Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα και την Ονδούρα, έγινε σήμερα γνωστό από επίσημες πηγές.

"Δυστυχώς, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 19", δήλωσε ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Ελ Σαλβαδόρ Λουίς Αμάγια σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο αριθμός των νεκρών στο Ελ Σαλβαδόρ αυξήθηκε από 13 σε 19 μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής, μαζί με τους θανάτους δύο μικρών κοριτσιών, το σπίτι των οποίων καταπλακώθηκε σε κατολίσθηση στο Σογιαπάνγκο, 9 χλμ ανατολικά του Σαν Σαλβαδόρ.

Ο Αμάγια κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από περιοχές που χαρακτηρίζονται "πολύ υψηλού κινδύνου", τονίζοντας ότι σε αρκετές περιφέρειες του Ελ Σαλβαδόρ πραγματοποιήθηκαν προληπτικά εκκενώσεις σπιτιών που βρίσκονται σε πλαγιές λόφων.

Στη Γουατεμάλα, οι αρχές έκαναν λόγο για επτά νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές στους δρόμους και στις γέφυρες.

Στην Ονδούρα, ένας θάνατος καταγράφηκε μεταξύ σχεδόν 3.500 πληγέντων. Αρκετά απομονωμένα χωριά έχουν αποκοπεί από κάθε επικοινωνία λόγω της ανόδου της στάθμης του νερού στα ποτάμια στον νότο της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Ελ Σαλβαδόρ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στη Νικαράγουα, δεν έχει καταγραφεί ακόμη κανένας θάνατος, ωστόσο σπίτια πλημμύρισαν και δρόμοι υπέστησαν ζημιές από τα υπερχειλισμένα ποτάμια.

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος του Ελ Σαλβαδόρ Φερνάντο Λόπες, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο, συνεπεία ενός φαινομένου χαμηλής πίεσης στον Ειρηνικό Ωκεανό και της έμμεσης επίδρασης της τροπικής καταιγίδας Αλμπέρτο - που υποβαθμίστηκε την Πέμπτη σε τροπική ύφεση - η οποία προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων με την έλευσή της στο Μεξικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.