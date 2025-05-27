Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει ο Ίλον Μασκ και στην Ευρώπη, αφού οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν τον περασμένο μήνα κατά περισσότερο από το μισό σε ολόκληρη την ΕΕ, παρά το γεγονός ότι η συνολική αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων της ένωσης αυξήθηκε.

Οι νέες ταξινομήσεις οχημάτων Tesla (TSLA) μειώθηκαν σχεδόν κατά 53% σε ολόκληρη την ΕΕ τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). Στην ευρύτερη περιοχή - η οποία περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και την Ελβετία - οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 49% τον ίδιο μήνα σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Πρόκειται για τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα μείωσης των ετήσιων πωλήσεων της Tesla στην Ευρώπη.

Όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συμπεριφορά του Μασκ τους τελευταίους μήνες έχει προκαλέσει επιπτώσεις και διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους στην Ευρώπη. Ο δισεκατομμυριούχος έχει υποστηρίξει ορισμένους ακροδεξιούς πολιτικούς υποψηφίους στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και έπαιξε εξέχοντα ρόλο στη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ, ηγούμενος των προσπαθειών για την απόλυση χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Ο Απρίλιος σηματοδότησε επίσης την πρώτη φορά που η κινεζική ανταγωνίστρια BYD ξεπέρασε την Tesla σε πωλήσεις περισσότερων οχημάτων στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της ερευνητικής εταιρείας Jato Dynamics.

«Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για την αγορά αυτοκινήτων της Ευρώπης, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η Tesla ηγείται της ευρωπαϊκής αγοράς BEV εδώ και χρόνια, ενώ η BYD ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της πέρα ​​από τη Νορβηγία και την Ολλανδία μόλις στα τέλη του 2022», δήλωσε ο Felipe Munoz, παγκόσμιος αναλυτής της JATO Dynamics.

Η πτώση των πωλήσεων της Tesla σημειώνεται παρά την επέκταση της ευρύτερης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων (EV) του μπλοκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.