Ένας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε και τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, όταν ένας 15χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Αργεντινή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο σχολείο Μαριάνο Μορένο στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ, στην κεντρική επαρχία Σάντα Φε.

Ο δράστης συνελήφθη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή του επαρχιακού υπουργείου ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

