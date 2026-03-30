Αργεντινή: Μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο - Ένας νεκρός και 8 ταρυματίες

ο περιστατικό συνέβη στο σχολείο Μαριάνο Μορένο στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ, στην επαρχία Σάντα Φε - Ο 15χρονος δράστης συνελήφθη από τις αρχές της επαρχίας

Αργεντινή

Ένας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε και τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, όταν ένας 15χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Αργεντινή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο σχολείο Μαριάνο Μορένο στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ, στην κεντρική επαρχία Σάντα Φε.

Ο δράστης συνελήφθη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή του επαρχιακού υπουργείου ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Αργεντινή ένοπλη επίθεση τραυματίες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
