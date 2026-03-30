«Prime Time»: Μέση Ανατολή 905 + 1 νύχτες

Την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 00.30, η κάμερα του Prime Time και οι ανταποκριτές του ΣΚΑΪ από την πρώτη γραμμή των γεγονότων -Σταύρος Ιωαννίδης, Μανώλης Κωστίδης, Χρήστος Νικολαΐδης και Γιάννης Σουλιώτης- καταγράφουν το χρονικό της γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Η τρομοκρατική επίθεση που έφερε την ανάφλεξη, ο πόλεμος στη Γάζα και στον Λίβανο, οι μυστικές επιχειρήσεις, η ευθεία σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, η εμπλοκή των ΗΠΑ και η θέση της Ελλάδας σε μία περιφερειακή σύγκρουση με απρόβλεπτες, παγκόσμιες συνέπειες.

Η κάμερα του ΣΚΑΪ βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην καρδιά των γεγονότων – στα σημεία όπου γράφεται Ιστορία. Οι απεσταλμένοι του παρακολουθούν από κοντά τις συνέπειες κάθε κίνησης στη γεωπολιτική σκακιέρα. Καταγράφουν τους σταθμούς της διαμάχης του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών από τη μία πλευρά, του Ιράν και των δορυφόρων του από την άλλη.

Πώς η αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 έγινε θρυαλλίδα εξελίξεων για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή; Ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις του Ισραήλ, προκειμένου να κλείσει παλιούς ανοιχτούς λογαριασμούς με τη Χαμάς στη Γάζα, τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και εν τέλει με το Ιράν; Πώς το Τελ Αβίβ κατάφερε να χτυπήσει τους αντιπάλους του αστραπιαία και να εξοντώσει τους ηγέτες τους και ποια ήταν η αντίδρασή τους; Πώς δικαιολογούνται οι αρχικά συγκρατημένες αντιδράσεις της Τεχεράνης; Ποιος ο ρόλος των μυστικών υπηρεσιών; Θα μπορούσε ο Νότιος Λίβανος να μετατραπεί σε νέα Γάζα; Γιατί τώρα το Ιράν επιλέγει την κλιμάκωση, επιδιδόμενο σε ένα είδος ανταρτοπόλεμου κατά του συνόλου των γειτονικών κρατών και γιατί οι ΗΠΑ επέλεξαν να κάνουν δικό τους τον εν εξελίξει πόλεμο; Ποιες οι συνέπειες για τη διεθνή οικονομία και ποια η θέση Ελλάδας, Κύπρου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ; Πού θα καταλήξει η ατέρμονη μάχη δύο διαφορετικών κόσμων που παλεύουν για επιβίωση και κυριαρχία; Τελικά, γινόμαστε μάρτυρες της επαναχάραξης συνόρων και συμμαχιών στη Μέση Ανατολή σε πραγματικό χρόνο;

Απαντούν και αναλύουν, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Θρησκείας στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο Σωτήρης Ρούσσος και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης.

