Το κοινοβούλιο της Αργεντινής ενέκρινε οριστικά χθες Παρασκευή το βράδυ τη μεταρρύθμιση για να γίνει πιο ευέλικτη η εργασία, σχέδιο κλειδί του ακραίου φιλελεύθερου προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, έπειτα από εβδομάδες διεργασιών και στα δυο σώματά του και κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας, που σημαδεύτηκαν σε κάποιες περιπτώσεις από βίαια επεισόδια.

Η ψηφοφορία στη Γερουσία, η δεύτερη και τελευταία, μετά την επικύρωσή του την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή, δίνει ώθηση στον ακραίο φιλελεύθερο πρόεδρο σε απορρυθμιστικό οίστρο δυο ημέρες πριν από την παραδοσιακή ετήσια ομιλία του στην εθνική αντιπροσωπεία, αύριο Κυριακή, που σηματοδοτεί την έναρξη της τρίτης χρονιάς της θητείας του στο πολιτικό ημερολόγιο.

Ο νόμος για τον λεγόμενο «εκσυγχρονισμό της εργασίας», μεταξύ άλλων έντονα αμφισβητούμενων διατάξεων, κάνει ευκολότερες τις απολύσεις, μειώνει τις αποζημιώσεις, επιτρέπει επέκταση του ημερησίου ωραρίου στις 12 ώρες, περιστέλλει de facto το δικαίωμα στην απεργία κι αυξάνει τις λεγόμενες «απόλυτα απαραίτητες» υπηρεσίες, ενώ επιτρέπει την κατάτμηση των αδειών.

Συνδικάτα, που χαρακτηρίζουν τον νόμο άκρως αντιδραστικό και «οπισθοδρομικό», έχουν προειδοποιήσει πως θα αμφισβητήσουν στη δικαιοσύνη το κατά πόσο είναι συνταγματικός.

