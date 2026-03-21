Το Υπουργείο Παιδείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τα μαθήματα ακυρώνονται σε εθνικό επίπεδο μετά τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στη Ντιμόνα και την Αράντ.

Το «άμεσο πλήγμα» πυραύλου στην πόλη Αραντ του νοτίου Ισραήλ προκάλεσε μεγάλες ζημιές και τον τραυματισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες.

Μετά την εκτόξευση ιρανικού πυραύλου κατά της πόλης Ντιμόνα, η Τεχεράνη εκτόξευσε νέο πύραυλο κατά του νοτίου Ισραήλ, ο οποίος έπεσε στην Αραντ.

«Σε συνέχεια των πρώτων πληροφοριών για πλήγμα την πόλη Αραντ, ο πύραυλος έπληξε το κέντρο της πόλης και πολλά κτίρια κατοικιών», ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του νότιου τομέα του Ισραήλ.

«Τρία κτίρια χτυπήθηκαν άμεσα και έχουν εντοπισθεί σοβαρές δομικές ζημιές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όροφο ενός από τα κτίρια (...) Υπάρχουν θύματα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η πόλη Αραντ βρίσκεται σε απόσταση 25 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Ντιμόνα, η οποία φιλοξενεί το στρατηγικής σημασίας Κέντρο Πυρηνικής Ερευνας της Νεγκέβ Σιμόν Πέρες, το οποίο, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, εμπλέκεται στην παραγωγή πυρηνικών όπλων τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες.

Ελάχιστες πληροφορίες έχουν διαρρεύσει σχετικά με το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, που απέχει 13 χιλιόμετρα από την ομώνυμη πόλη.

Το Ισραήλ τηρεί στάση «στρατηγικής αμφισημίας», δηλαδή δεν επιβεβαιώνει, αλλά ούτε διαψεύδει ότι κατέχει πυρηνικά όπλα.

Όλα αυτά ενώ υπουργικό συμβούλιο δια τηλεφώνου είναι σε εξέλιξη στο Ισραήλ καθώς ο στρατός διερευνά τι πήγε λάθος με τις αναχαιτίσεις.

