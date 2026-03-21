Το «άμεσο πλήγμα» πυραύλου στην πόλη Αραντ του νοτίου Ισραήλ προκάλεσε μεγάλες ζημιές και τον τραυματισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες.

«Σε συνέχεια των πρώτων πληροφοριών για πλήγμα την πόλη Αραντ, ο πύραυλος έπληξε το κέντρο της πόλης και πολλές πολυκατοικίες», ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του νότιου τομέα του Ισραήλ. «Τρία κτίρια χτυπήθηκαν άμεσα και έχουν εντοπισθεί σοβαρές δομικές ζημιές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όροφο ενός από τα κτίρια (...) Υπάρχουν θύματα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης παρέχουν ιατρική περίθαλψη και μεταφέρουν 64 ασθενείς σε νοσοκομεία με δεκάδες ασθενοφόρα, κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας, καθώς και ελικόπτερα. Μεταξύ αυτών, 7 ασθενείς βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, 15 σε μέτρια κατάσταση και 42 σε ήπια κατάσταση. Οι ομάδες της MDA (εθνική υπηρεσία επείγουσας ιατρικής βοήθειας) συνεχίζουν τις έρευνες για ενδεχόμενα επιπλέον θύματα

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των τραυματιών, και ένα κοριτσάκι ηλικίας 5 ετών βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η έκρηξη του πυραύλου, ο οποίος εκτιμάται ότι έφερε συμβατική κεφαλή με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε πολλά κτίρια, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Νωρίτερα σημειώθηκε ιρανική πυραυλική επίθεση στη Ντιμόνα, όπου επίσης υπήρξαν δεκάδες τραυματίες.

