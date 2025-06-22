Ιδιωτικό νησί με ερειπωμένο κάστρο στη Σκωτία πωλείται 7,5 εκατ. δολάρια

Ιδιωτικό νησί στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Σκωτίας με πλούσια ιστορία, μαγευτικά τοπία και σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος πωλείται έναντι 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το νησί Shuna, που βρίσκεται στις Εσωτερικές Εβρίδες πωλείται πρώτη φορά μετά από 80 χρόνια, αλλά η ιστορία του ξεκινά 9.000 χρόνια πριν, από τότε που οι ιστορικοί εκτιμούν ότι κατοικήθηκε για πρώτη φορά.

Στο νησί υπάρχουν τύμβοι από τη Λίθινη Εποχή και τελετουργικοί θησαυροί της Εποχής του Σιδήρου, ενώ τρία σπάνια σπαθιά που χρονολογούνται από τον 8ο αιώνα π.Χ. ανακαλύφθηκαν σε περιοχή του το 1875.

Κάποτε μέρος του γαελικού βασιλείου Νταλ Ριάτ, το Shuna δόθηκε αργότερα ως δώρο από τον Ροβέρτο Μπρους στην οικογένεια Κάμπελ το 1321. Τον 18ο αιώνα, ήταν κέντρο παραγωγής άσβεστου.

Ένα κάστρο, οκτώ σπίτια , φάρμα με πρόβατα θα αποκτηθούν από τον αγοραστή του νησιού.

Το 1910, το νησί Shuna αγοράστηκε σε δημοπρασία από τον Τζορτζ Μπάκλεϊ Νεοζηλανδό αγρότη, στρατιώτη και εξερευνητη της Ανταρκτικής που πίστευε ότι το νησί ήταν τόπος καταγωγής του.

Η μεσιτική εταιρεία ανέφερε επίσης ότι ο αρχιτέκτονας του Μπάκλεϊ πέθανε στον Τιτανικό όταν βυθίστηκε το 1912, ενώ κατευθυνόταν προς τη Νέα Υόρκη για να πουλήσει στις ΗΠΑ σχέδια για περισσότερα κάστρα όπως αυτό που υπάρχει στο νησί Shuna.

Το νησί επί του παρόντος ανήκει στον Τζιμ Γκάλι , η γιαγιά του οποίου το απέκτησε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και το μετέτρεψε ένα αγαπημένο οικογενειακό καταφύγιο.

Παρά την αίσθηση ότι είναι απομακρυσμένο, το νησί απέχει μόλις δέκα λεπτά με το καραβάκι από την ηπειρωτική χώρα, όπου ένα γραφικό χωριό στην όχθη της λίμνης προσφέρει βασικές προμήθειες.

Πηγή φωτογραφίας: Wikipedia

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

