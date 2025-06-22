Λογαριασμός
Φον ντερ Λάιεν και Κάλας καλούν «όλες τις πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Η πρώτη αντίδραση της ΕΕ μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν - Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν την κατάσταση αύριο

UPDATE: 12:08
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι το νόμο μέρος για να τελειώσει αυτή η κρίση, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Χ.

«Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει τη βόμβα. Με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται σε νέα κορύφωση, η σταθερότητα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου είναι κρίσιμος. Τώρα είναι η στιγμή για το Ιράν να εμπλακεί σε μια αξιόπιστη διπλωματική λύση. Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι το μόνο μέρος για να τερματιστεί αυτή η κρίση» έγραψε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιστροφή στις διαπραγματεύσεις ζήτησε και η Κάγια Κάλας, η πρώτη που αντέδρασε μετά την αμερικανική επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας τονίζει πως «δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα». 

«Δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, καθώς αυτό θα συνιστούσε απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Καλώ όλες τις πλευρές να κάνουν πίσω, να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση. Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν την κατάσταση αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά σε μήνυμά της η Κάγια Κάλας. 

