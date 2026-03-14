Περίπου 1.135 Ουκρανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο σε πλαίσιο ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS συγκέντρωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, όπως παρουσιάστηκαν από το ρωσικό υπουργείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ουκρανικές δυνάμεις έχασαν περισσότερους από 225 στρατιώτες στη ζώνη ευθύνης της ρωσικής Ομάδας Μάχης «Βορράς», ενώ έως 190 απώλειες καταγράφηκαν στη ζώνη της Ομάδας «Δύση». Στις επιχειρήσεις της Ομάδας Μάχης «Νότος» οι ουκρανικές απώλειες ανήλθαν έως και σε 140 στρατιώτες, ενώ η Ομάδα «Κέντρο» ανέφερε πάνω από 290 απώλειες. Παράλληλα, περισσότερα από 225 μέλη των ουκρανικών δυνάμεων σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη ζώνη ευθύνης της Ομάδας «Ανατολή» και έως 65 στη ζώνη της Ομάδας «Δνείπερος».

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα 10 κατευθυνόμενες βόμβες καθώς και 285 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας του ουκρανικού στρατού.

Επιπλέον, οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν έναν εκτοξευτή πολλαπλών πυραύλων HIMARS αμερικανικής κατασκευής, καθώς και προσωρινές θέσεις ανάπτυξης μονάδων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και ξένων μισθοφόρων σε 142 περιοχές. Την ίδια στιγμή, ουκρανικές μονάδες που επιχειρούσαν στη ζώνη ευθύνης της Ομάδας Μάχης «Βορράς» φέρεται να έχασαν επίσης έναν εκτοξευτή πολλαπλών πυραύλων αμερικανικής προέλευσης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση εναντίον ουκρανικών αμυντικών βιομηχανιών, ενεργειακών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί ο στρατός του Κιέβου, καθώς και στρατιωτικών αεροδρομίων.

«Τη νύχτα που πέρασε, σε απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον πολιτικών στόχων σε ρωσικό έδαφος, οι ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζικό πλήγμα χρησιμοποιώντας όπλα υψηλής ακρίβειας μεγάλου βεληνεκούς από ξηρά, αέρα και θάλασσα, καθώς και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εναντίον επιχειρήσεων της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας, ενεργειακών υποδομών που χρησιμοποιούνται από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και στρατιωτικών αεροδρομίων. Οι στόχοι της επίθεσης επιτεύχθηκαν. Όλοι οι προκαθορισμένοι στόχοι επλήγησαν», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

