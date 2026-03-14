Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, του οποίου το έργο σχετικά με την επικοινωνία, τη λογική και την κοινωνιολογία τον ανέδειξε σε έναν από τους πιο σημαντικούς φιλοσόφους παγκοσμίως και σε βασική πνευματική προσωπικότητα στη γενέτειρά του, τη Γερμανία, πέθανε σε ηλικία 96 ετών.

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή ο εκδοτικός οίκος Suhrkamp ο οποίος ανακοίνωσε πως ο Χάμπερμας, απεβίωσε, σήμερα, Σάββατο (14/3) στο Στάρνμπεργκ, κοντά στο Μόναχο.

Το εκτενές συγγραφικό έργο του Χάμπερμας ξεπέρασε τα όρια των ακαδημαϊκών και φιλοσοφικών επιστημονικών κλάδων, προσφέροντας μια οπτική για τη σύγχρονη κοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Στα πιο γνωστά έργα του συγκαταλέγεται η δίτομη «Θεωρία της επικοινωνιακής δράσης».

