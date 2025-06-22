Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά τις αμερικανικές επιθέσεις, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχουν διαπράξει σοβαρή παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ, του διεθνούς δικαίου και της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) επιτιθέμενες σε ειρηνικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν» δήλωσε ο Αραγτσί σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα γεγονότα σήμερα το πρωί είναι εξωφρενικά και θα έχουν αιώνιες συνέπειες. Κάθε μέλος του ΟΗΕ πρέπει να ανησυχήσει για αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη, άνομη και εγκληματική συμπεριφορά».

Πρόσθεσε ότι το Ιράν «διατηρεί όλες τις επιλογές για να υπερασπιστεί την κυριαρχία, τα συμφέροντα και τον λαό του».

The United States, a permanent member of the United Nations Security Council, has committed a grave violation of the UN Charter, international law and the NPT by attacking Iran's peaceful nuclear installations.



The events this morning are outrageous and will have everlasting… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2025

Υπουργείο Εξωτερικών Ιράν: Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν επικίνδυνο πόλεμο - Θα αντισταθούμε αποφασιστικά

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν «επικίνδυνο πόλεμο κατά του Ιράν» αναφέρει σε ανακοίνωσή του και το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.

«Ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχάσει ότι ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες που, εν μέσω μιας διπλωματικής διαδικασίας, πρόδωσαν τη διπλωματία», τονίζει το ΥΠΕΞ.

Όπως επισημαίνει, οι επιθέσεις ήταν μια παραβίαση του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου και ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ «φέρει πλήρη ευθύνη για τις σοβαρές συνέπειες και τις τρομερές επιπτώσεις αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος»

Το ιρανικό ΥΠΕΞ προειδοποίησε επίσης είναι «νόμιμο δικαίωμα του Ιράν να αντισταθεί πλήρως και αποφασιστικά στη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και στα εγκλήματα που διαπράττει αυτό το καθεστώς απατεώνων (σσ. εννοεί το Ισραήλ) και να υπερασπιστεί την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα του Ιράν με όλα τα απαραίτητα μέσα».

Παράλληλα, καλεί τον ΟΗΕ και την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, να «αντιμετωπίσουν επειγόντως αυτή την κατάφωρη και εγκληματική πράξη παρανομίας».

Το Ιράν επίσης κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο για να καταδικάσει τα πλήγματα.

