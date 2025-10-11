Αποχαιρετιστήριο πάρτυ του Νικολά Σαρκοζί, πριν από τη φυλάκισή του

Ο Νικολά Σαρκοζί διοργάνωσε ένα μικρό αποχαιρετιστήριο πάρτι με κοντινούς του συνεργάτες και υποστηρικτές του, λίγες μέρες πριν την είσοδό του στη φυλακή. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Εμανουέλ Μουλέν, γενικός γραμματέας του Μεγάρου Ελιζέ και δεξί χέρι του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Πριν από την κλήτευσή του από την Εθνική Οικονομική Εισαγγελία τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου για να μάθει την ημερομηνία της φυλάκισής του, ο πρώην πρόεδρος αποφάσισε να συγκεντρώσει τους πιο πιστούς του υποστηρικτές στο Pavillon des Étangs. Πρόκειται για έναν πολυτελή χώρο στην καρδιά του Bois de Boulogne, που αποτέλεσε το σκηνικό για μια προ εγκλεισμού συγκέντρωση, όπως αποκαλύπτει το Le Figaro Magazine.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαρκοζί έχει καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκιση στο πλαίσιο της έρευνας για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007 από τη Λιβύη. Η έφεση που κατέθεσε δεν θα εμποδίσει την εκτέλεση της ποινής του.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν περίπου 150 άτομα, ανάμεσά τους προσωπικότητες όπως η παραιτηθείσα υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι, ο δήμαρχος της La Baule Φρανκ Λουβριέ και η Εμανουέλ Μινιόν, πρώην διευθύντρια του γραφείου του στο Ελιζέ.

Ωστόσο, η παρουσία του Εμανουέλ Μουλέν προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Το ιστότοπο έρευνας Mediapart αποκάλυψε τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα του Ελιζέ και στενού συνεργάτη του Μακρόν στην εκδήλωση προς τιμήν του Σαρκοζί. Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η Κατριν Πεγκάρ, σύμβουλος Πολιτισμού του προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Σαρκοζί επωφελήθηκε της συγκέντρωσης για να διακηρύξει εκ νέου την αθωότητά του, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοφώνου RTL. «Αυτό που μου συνέβη, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε», είπε στην ομιλία του, αναφερόμενος ιδιαίτερα στις υποθέσεις Ντρέιφους και Έντμοντ Νταντές (Κόμης του Μοντε-Κρίστο), που καταδικάστηκαν άδικα βασισμένοι σε ψευδή στοιχεία.

