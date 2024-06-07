Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Παρασκευή σε διπλό ουκρανικό πλήγμα που είχε στόχο ένα κατάστημα στην περιοχή της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, σε έδαφος που ελέγχεται από τη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι ρωσικές κατοχικές αρχές.

"Μετά τον βομβαρδισμό από τους μαχητές του Κιέβου του χωριού Σαντοβέ, ένα κατάστημα με μεγάλο αριθμό επισκεπτών και υπαλλήλων καταστράφηκε. Δεκαεννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν", δήλωσε στο Telegram ο Βλαντίμιρ Σάλντο, επικεφαλής των κατοχικών αρχών της περιοχής της Χερσώνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

