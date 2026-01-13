Τουρκάλα δικαστής τραυματίστηκε από πυροβολισμό του πρώην συζύγου της μέσα σε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, με την άμεση παρέμβαση ενός κρατουμένου να αποτρέπει τα χειρότερα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο δράστης, ο οποίος είναι επίσης δικαστικός λειτουργός στο ίδιο δικαστήριο, πυροβόλησε τη δικαστή στη βουβωνική χώρα. Ο κρατούμενος, που εργαζόταν προσφέροντας τσάι στο πλαίσιο ελάφρυνσης της ποινής του, κατάφερε να αφοπλίσει τον δράστη, εμποδίζοντάς τον να συνεχίσει την επίθεση.

Το θύμα βρισκόταν στην έδρα της κατά τη διάρκεια της επίθεσης και δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες εντός του δικαστηρίου, το οποίο βρίσκεται στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη.

Η οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών «Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες», καταδίκασε το περιστατικό με ανάρτησή της στο Χ, επισημαίνοντας πως «οι γυναίκες μπορούν να πέσουν θύματα επιθέσεων με όπλα ακόμη και μέσα σε δικαστικά μέγαρα, το ίδιο μέρος όπου οι δράστες τέτοιων πράξεων θα πρέπει να τιμωρούνται».

Σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, το 2025 στην Τουρκία δολοφονήθηκαν 294 γυναίκες από άνδρες, ενώ άλλες 297 έχασαν τη ζωή τους υπό ύποπτες συνθήκες.

