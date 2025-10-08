Λογαριασμός
«Απόπειρα δολοφονίας» του προέδρου του Ισημερινού Νομπόα (Βίντεο)

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Νομπόα λιθοβολήθηκε από όχλο και έφερε σημάδια από σφαίρες - Ο πρόεδρος του Ισημερινού δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση

Νομπόα

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα λιθοβολήθηκε από όχλο που το περικύκλωσε καθώς έφθανε σε εκδήλωση στην επαρχία Κανιάρ.

Η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ινές Μανσάνο ανέφερε πως το αυτοκίνητο του Νομπόα έφερε «σημάδια από σφαίρες» και έκανε λόγο για «απόπειρα δολοφονίας» του προέδρου.

Νομπόα αυτοκίνητο

Ο πρόεδρος του Ισημερινού δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση.

Οι αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις. «Σε βάρος των συλληφθέντων θα ασκηθεί δίωξη για τρομοκρατία και απόπειρα δολοφονίας», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση της προεδρίας του Ισημερινού στην πλατφόρμα Χ.

