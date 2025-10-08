Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα λιθοβολήθηκε από όχλο που το περικύκλωσε καθώς έφθανε σε εκδήλωση στην επαρχία Κανιάρ.

▪️ Así terminó el carro que transportaba al presidente Daniel Noboa luego del atentado ordenado por Marlon Vargas a protestantes armados con rocas y fierros. pic.twitter.com/umvOOb9tM4 October 7, 2025

Η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ινές Μανσάνο ανέφερε πως το αυτοκίνητο του Νομπόα έφερε «σημάδια από σφαίρες» και έκανε λόγο για «απόπειρα δολοφονίας» του προέδρου.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση.

Οι αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις. «Σε βάρος των συλληφθέντων θα ασκηθεί δίωξη για τρομοκρατία και απόπειρα δολοφονίας», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση της προεδρίας του Ισημερινού στην πλατφόρμα Χ.

#Atento | El vehículo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue atacado por un grupo de unas 500 personas cuando se acercaba a evento en la provincia de Cañar. Cinco personas fueron detenidas pic.twitter.com/w6QEVFQI4e — Diario La República (@larepublica_co) October 7, 2025

Πηγή: skai.gr

