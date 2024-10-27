Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Τελ Αβίβ: Ένοπλος έριξε φορτηγό σε στάση λεωφορείου - Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες - Βίντεο & φωτογραφίες

Εξουδετερώθηκε ο δράστης - Αφού έριξε το φορτηγό πάνω στο λεωφορείο, επιτέθηκε με μαχαίρι σε κόσμο - Στην περιοχή στεγάζεται το αρχηγείο της Μοσάντ

UPDATE: 15:00
φορτηγό έπεσε σε λεωφορείο

Τρομοκρατική επίθεση με στόχο πολίτες, που περίμεναν σε στάση λεωφορείου στην περιοχή Γκλιλότ του Τελ Αβίβ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φορτηγό το οποίο οδηγούσε ένοπλος έπεσε πάνω σε λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν σε στάση λεωφορείων γεμάτη με κόσμο, τραυματίζοντας 35 ανθρώπους, εκ των οποίων ο ένας υπέκυψε στα τραύματά του.

Αφού έριξε το φορτηγό πάνω στο λεωφορείο, ο ένοπλος οδηγός βγήκε κρατώντας μαχαίρι και άρχισε να επιτίθεται σε κόσμο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης.

Ο δράστης εξουδετερώθηκε από ένοπλο πολίτη. 

* Βίντεο από τη μεταφορά της σορού του δράστη

τελ αβιβ

Από τους 35 τραυματίες, ένας υπέκυψε, πέντε βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, πέντε έχουν σοβαρά τραύματα χωρίς να κινδυνεύουν και οι υπόλοιποι είναι ελαφρά τραυματισμένοι.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, πολλοί από τους τραυματίες είναι ηλικιωμένοι που είχαν κατέβει από το λεωφορείο και επρόκειτο να επισκεφθούν μουσείο που βρίσκεται στην περιοχή.

Το περιστατικό ερευνάται από τις ισραηλινές Αρχές ως τρομοκρατικό.

Στην πυκνοκατοικημένη περιοχή Γκλιλότ στεγάζεται το αρχηγείο της Μοσάντ μαζί με πολλές μονάδες πληροφοριών των IDF, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας πληροφοριών υψηλού προφίλ, Unit 8200.

επίθεση στο Τελ Αβιβ

επίθεση στο Τελ Αβιβ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τρομοκρατική επίθεση Τελ Αβίβ Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark