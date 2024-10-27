Τρομοκρατική επίθεση με στόχο πολίτες, που περίμεναν σε στάση λεωφορείου στην περιοχή Γκλιλότ του Τελ Αβίβ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φορτηγό το οποίο οδηγούσε ένοπλος έπεσε πάνω σε λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν σε στάση λεωφορείων γεμάτη με κόσμο, τραυματίζοντας 35 ανθρώπους, εκ των οποίων ο ένας υπέκυψε στα τραύματά του.

Αφού έριξε το φορτηγό πάνω στο λεωφορείο, ο ένοπλος οδηγός βγήκε κρατώντας μαχαίρι και άρχισε να επιτίθεται σε κόσμο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης.

Ο δράστης εξουδετερώθηκε από ένοπλο πολίτη.

Από τους 35 τραυματίες, ένας υπέκυψε, πέντε βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, πέντε έχουν σοβαρά τραύματα χωρίς να κινδυνεύουν και οι υπόλοιποι είναι ελαφρά τραυματισμένοι.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, πολλοί από τους τραυματίες είναι ηλικιωμένοι που είχαν κατέβει από το λεωφορείο και επρόκειτο να επισκεφθούν μουσείο που βρίσκεται στην περιοχή.

Το περιστατικό ερευνάται από τις ισραηλινές Αρχές ως τρομοκρατικό.

Στην πυκνοκατοικημένη περιοχή Γκλιλότ στεγάζεται το αρχηγείο της Μοσάντ μαζί με πολλές μονάδες πληροφοριών των IDF, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας πληροφοριών υψηλού προφίλ, Unit 8200.

