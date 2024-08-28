Η τύχη του σχεδίου εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς εξαρτάται εν πολλοίς από τον ηγέτη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, υποστήριξε σήμερα ο υποδιευθυντής της CIA Ντέιβιντ Κόεν. Πρόκειται για «ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί» από τον ηγέτη της Χαμάς, είπε ο Κόεν, χωρίς να αναφερθεί στον Γιαχία Σινουάρ ονομαστικά.

Η ισραηλινή πλευρά έχει δείξει σοβαρότητα στις διαπραγματεύσεις, είπε ο υποδιευθυντής της CIA σε συνέδριο για την εθνική ασφάλεια και τη συλλογή πληροφοριών, το οποίο διεξάγεται στην Ουάσινγκτον.

Στόχος των έμμεσων διαπραγματεύσεων – με τη μεσολάβηση ΗΠΑ, Αιγύπτου και Κατάρ – είναι η επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, ώστε να αποτραπεί επίσης η εξάπλωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σχολιάζοντας τις διπλωματικές προσπάθειες, ο Κόεν είπε: Μπορεί ορισμένες φορές οι άνθρωποι να απομακρύνονται από το χείλος του γκρεμού, αλλά δεν νομίζω πως μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα ότι οποιαδήποτε πλευρά σε αυτήν την περιοχή μπορεί να καθορίσει την έκβαση της προσπάθειας για αποτροπή της κλιμάκωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.