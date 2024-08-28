Ισραήλ: Συμφώνησε σε ανθρωπιστικές παύσεις στη Γάζα για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας

Σε ανθρωπιστικές παύσεις στη Γάζα για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και εμβολίων κατά της πολιομυελίτιδας συμφώνησε το Ισραήλ σύμφωνα με πληροφορίες. Όπως αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Σταύρος Ιωαννίδης πρόκειται για ολιγόωρες παύσεις του πυρός.

Η τύχη του σχεδίου εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς εξαρτάται εν πολλοίς από τον ηγέτη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, υποστήριξε στο μεταξύ σήμερα ο υποδιευθυντής της CIA Ντέιβιντ Κόεν. Πρόκειται για «ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί» από τον ηγέτη της Χαμάς, είπε ο Κόεν, χωρίς να αναφερθεί στον Γιαχία Σινουάρ ονομαστικά.

Η ισραηλινή πλευρά έχει δείξει σοβαρότητα στις διαπραγματεύσεις, είπε ο υποδιευθυντής της CIA σε συνέδριο για την εθνική ασφάλεια και τη συλλογή πληροφοριών, το οποίο διεξάγεται στην Ουάσινγκτον.

Στόχος των έμμεσων διαπραγματεύσεων – με τη μεσολάβηση ΗΠΑ, Αιγύπτου και Κατάρ – είναι η επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, ώστε να αποτραπεί επίσης η εξάπλωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σχολιάζοντας τις διπλωματικές προσπάθειες, ο Κόεν είπε: Μπορεί ορισμένες φορές οι άνθρωποι να απομακρύνονται από το χείλος του γκρεμού, αλλά δεν νομίζω πως μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα ότι οποιαδήποτε πλευρά σε αυτήν την περιοχή μπορεί να καθορίσει την έκβαση της προσπάθειας για αποτροπή της κλιμάκωσης.

Σημειώνεται ότι ο γενικός διοικητής των ισραηλινών δυνάμεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη παραδέχθηκε σήμερα ότι "απέτυχε" να προστατέψει ένα παλαιστινιακό χωριό από την κάθοδο ενόπλων Εβραίων εποίκων κατά την οποία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στα μέσα Αυγούστου, κυρίως γιατί καθυστέρησε να στείλει δυνάμεις στο σημείο. Ο υποστράτηγος Άβι Μπλουθ χαρακτήρισε "πολύ σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια" την επίθεση αυτή στο χωριό Τζιτ, το βράδυ της 15ης Αυγούστου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανέκτησαν τη σορό ενός στρατιώτη, ο οποίος είχε απαχθεί από τη Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, στη διάρκεια επιχείρησης που διεξήχθη τη νύχτα που πέρασε στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Το όνομα του νεκρού στρατιώτη δεν δόθηκε ακόμη στη δημοσιότητα, όπως ζήτησε η οικογένεια του εκλιπόντος.

Μετά τη νυχτερινή επιχείρηση, ο ισραηλινός στρατός εκτιμά πως στη Λωρίδα της Γάζας παραμένουν 103 από τους 251 ομήρους που απήγαγε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων 33 που δεν βρίσκονται πια στη ζωή.

Η Χαμάς απελευθέρωσε 105 ομήρους στο πλαίσιο συμφωνίας εκεχειρίας τον Νοέμβριο, ενώ άλλοι τέσσερις είχαν αφεθεί ελεύθεροι νωρίτερα. Σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού διασώθηκαν οκτώ απαχθέντες και ανακτήθηκαν οι σοροί 31 – συμπεριλαμβανομένων τριών ομήρων που σκοτώθηκαν από φίλια πυρά κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν από τα χέρια των απαγωγέων τους.

Ο διασωθείς όμηρος Φαρχάν αλ Καντί δήλωσε στα ισραηλινά ΜΜΕ ότι ελπίζει και προσεύχεται ότι το ζήτημα των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα για περισσότερους από 10 μήνες θα επιλυθεί σύντομα, προσθέτοντας ότι προέτρεψε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου όταν μίλησαν την Τρίτη αμέσως μετά τη διάσωσή του να «δώσει ένα τέλος στο θέμα».



Μιλώντας σε δημοσιογράφους σε μια σκηνή που έστησαν οι συγγενείς του κοντά στο σπίτι του κοντά στο Ραχάτ, ο αλ Κάντι σημείωσε ότι «αισθάνεται 100%» και «απολαμβάνω κάθε λεπτό που περνάω στο φως. Ήμουν στο σκοτάδι για τόσο καιρό… Απολαμβάνω κάθε λεπτό οικογένειας».

