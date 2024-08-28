Ρωσία: Η Μόσχα απαγόρευσε την είσοδο στην χώρα σε 92 Αμερικανούς πολίτες

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι απαγορεύει την είσοδο στη χώρα σε 92 Αμερικανούς πολίτες και ότι η απόφαση αυτή ελήφθη «σε απάντηση της ρωσοφοβικής πολιτικής της κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Η είσοδος στη Ρωσία είναι οριστικά κλειστή για 92 Αμερικανούς πολίτες, εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, προσωπικότητες της έρευνας και του πολιτισμού, δημοσιογράφους και εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωση του αναφέρει ότι μέρος της πολιτικής του Μπάιντεν «ήταν οι σαρωτικές κυρώσεις εναντίον Ρώσων πολιτικών, εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, προσωπικοτήτων της επιστήμης και του πολιτισμού, δημοσιογράφων και δομών των μέσων ενημέρωσης».

Η απαγόρευση εισόδου αφορά δημοσιογράφους της εφημερίδας Wall Street Journal, πέντε δημοσιογράφους των New York Times και τέσσερις δημοσιογράφους της εφημερίδας Washington Post, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι οι δημοσιογράφοι των αμερικανικών αυτών μέσων ενημέρωσης συμμετέχουν στην «κατασκευή και διάδοση ψευδών ειδήσεων» για τη Ρωσία και τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, στην «προπαγανδιστική» κάλυψη του «υβριδικού πολέμου» που έχει εξαπολύσει η Ουάσιγκτον.

Ο κατάλογος των 92 ατόμων που δημοσιεύθηκε σήμερα περιλαμβάνει επίσης στρατιωτικό προσωπικό, καθηγητές πανεπιστημίου, στελέχη επιχειρήσεων, πολιτικούς και μέλη της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.