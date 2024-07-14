Απόπειρα κατά του Τραμπ: Στο επίκεντρο της έρευνας πιθανά κενά ασφαλείας

Η επίθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές στην προεκλογική του εκστρατεία και έφερε στο φως ενδεχόμενα κενά ασφαλείας στη συγκέντρωση του Σαββάτου.

Στο μεταξύ η επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων –πρόεδρος της οποίας είναι Ρεπουμπλικάνος βουλευτής – κάλεσε τη διευθύντρια της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service) Κίμπερλι Τσιτλ να καταθέσει ενώπιόν της στις 22 Ιουλίου.

«Οι Αμερικανοί ζητούν απαντήσεις για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Τραμπ», τόνισε η επιτροπή σε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και οι πληροφορίες για το περιστατικό παραμένουν συγκεχυμένες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος που μίλησε στο BBC δήλωσε ότι προσπάθησε μάταια να ενημερώσει την αστυνομία και τη Μυστική Υπηρεσία για έναν πιθανό ελεύθερο σκοπευτή που ανέβηκε σε στέγη κτιρίου έξω από την περίμετρο ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί γύρω από τον χώρο που διεξαγόταν η προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Η Μυστική Υπηρεσία είναι κυρίως αρμόδια να προστατεύει τον Τραμπ, ως πρώην πρόεδρο και υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία.

Στις περισσότερες προεκλογικές συγκεντρώσεις του Ρεπουμπλικάνου η τοπική αστυνομία και η Μυστική Υπηρεσία φροντίζουν για την ασφάλεια. Μέλη άλλων υπηρεσιών του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας βοηθούν κατά καιρούς.

Ωστόσο δεν πρόκειται για εύκολο έργο, καθώς στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ συμμετέχουν χιλιάδες άνθρωποι, ενώ αυτές διεξάγονται σε ανοικτούς χώρους και διαρκούν ώρες.

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης πράκτορες ελέγχουν τον χώρο για τυχόν βόμβες ή άλλες απειλές και ο Ρεπουμπλικάνος φτάνει υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και συνοδεία προστασίας.

Συνήθως τα μέλη επιβολής της τάξης οριοθετούν μια περίμετρο με σιδερένια κάγκελα και ζητούν από όλους τους παριστάμενους να περάσουν από ανιχνευτή μετάλλων, ενώ ελέγχουν τις τσάντες και πολλές φορές τα πορτοφόλια τους. Κάποιοι μάλιστα υποβάλλονται και σε σωματικό έλεγχο.

Η χθεσινή επίθεση φαίνεται όμως να εξαπολύθηκε από ένοπλο ο οποίος βρισκόταν έξω από την περίμετρο ασφαλείας, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές των μέσων ενημέρωσης.

Κάτοικος της περιοχής που βρισκόταν στη συγκέντρωση και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του δήλωσε ότι είδε δύο μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας σε στέγη κτιρίου πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι πράκτορες αυτοί έλεγχαν την περιοχή με κιάλια.

«Κοίταζαν συνεχώς προς τα αριστερά πίσω από τον χώρο της εκδήλωσης προτού ο Τραμπ βγει στη σκηνή. Έμοιαζε να έχουν επικεντρωθεί στο σημείο αυτό», επεσήμανε.

Η Μυστική Υπηρεσία λίγο μετά την επίθεση κατά του Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό και έχει ενημερώσει τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, δεν έχει απαντήσει σε ερωτήματα να σχολιάσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας της.

Αμέσως αφού ο Τραμπ δέχθηκε τον πυροβολισμό μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας τον περικύκλωσαν και δημιούργησαν γύρω του ανθρώπινη ασπίδα, ενώ βαριά οπλισμένοι πράκτορες ανέβηκαν στη σκηνή και άρχισαν να ελέγχουν την περιοχή για απειλές.

Ο Τραμπ απομακρύνθηκε από την εκδήλωση συνοδεία των πρακτόρων μέσα σε ένα μαύρο SUV και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με την προεκλογική του ομάδα.

