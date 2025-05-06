Απονεμήθηκαν τα βραβεία Πούλιτζερ 2025: Οι νικητές και τα ρεπορτάζ που ξεχώρισαν

Ανακοινώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας οι νικητές των βραβείων Πούλιτζερ 2025, με πολλά βραβεία να απονέμονται σε ειδησεογραφικούς οργανισμούς για την κάλυψη της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, το περασμένο καλοκαίρι.

Τα φετινά βραβεία υπογράμμισαν την αξία της πρόσβασης των δημοσιογράφων σε ισχυρούς ανθρώπους και θεσμούς, ώστε να τους θέτουν προ των ευθυνών τους.

Οι New York Times απέσπασαν τα περισσότερα βραβεία (4), ακολουθούμενοι από τους New Yorker (3) και την Washington Post (2).

Δύο βραβεία φέτος, δόθηκαν σε αρθρογράφους των New York Times και υπαλλήλους του New Yorker, για την ανάδειξη των αποτυχιών του αμερικανικού στρατού στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Η Wall Street Journal πήρε το βραβείο για το καλύτερο εθνικό ρεπορτάζ για την «καταγραφή των πολιτικών και προσωπικών αλλαγών» του Ίλον Μασκ.

Το Reuters κέρδισε το Πούλιτζερ για την έρευνα για την παρασκευή φαιντανύλης, του ναρκωτικού που έχει σκοτώσει περίπου 450.000 Αμερικανούς.

Η επί σειρά ετών σκιτσογράφος της Washington Post, Ann Telnaes, βραβεύτηκε επίσης για «τον σχολιασμό των ισχυρών ανθρώπων και θεσμών με επιδεξιότητα, δημιουργικότητα και ατρόμητη διάθεση που οδήγησε στην αποχώρησή της από τον ειδησεογραφικό οργανισμό μετά από 17 χρόνια». Η Telnaes παραιτήθηκε από την νωρίτερα φέτος, ισχυριζόμενη ότι μια από τις γελοιογραφίες της αποσύρθηκε επειδή στόχευε τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας, Τζεφ Μπέζος.

Το κορυφαίο βραβείο δημόσιας προσφοράς απονεμήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στον ανεξάρτητο ερευνητικό οργανισμό ProPublica για το ρεπορτάζ τους για τις έγκυες γυναίκες που πέθαναν αφού οι γιατροί καθυστέρησαν να τις περιθάλψουν από φόβο μήπως παραβιάσουν τις ασαφείς οδηγίες για τη "ζωή της μητέρας" σε πολιτείες με αυστηρούς νόμους περί αμβλώσεων.

Το βραβείο για την κάλυψη έκτακτων ειδήσεων απέσπασε το προσωπικό της Washington Post για την «έκτακτη και διαφωτιστική κάλυψη της απόπειρας δολοφονίας του τότε υποψηφίου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου, συμπεριλαμβανομένης της λεπτομερούς αφήγησης και της αιχμηρής ανάλυσης που συνδυάζουν το παραδοσιακό αστυνομικό ρεπορτάζ με την ηχητική και οπτική εγκληματολογία».

Το βραβείο για το ερευνητικό ρεπορτάζ απέσπασε το προσωπικό του Reuters για το «τολμηρό ρεπορτάζ σχετικά με τα χαλαρά μέτρα στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό που καθιστούν τη φαιντανύλη ένα από τα πιο θανατηφόρα ναρκωτικά στον κόσμο, φθηνό και ευρέως διαθέσιμο στους χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Μεταξύ των νικητών είναι και ο διάσημος Παλαιστίνιος ποιητής και συγγραφέας, Mosab Abu Toha, ο οποίος βραβεύτηκε για μια σειρά δοκιμίων στο New Yorker που καταγράφουν τη ζωή και τον πόνο των Παλαιστινίων στη Γάζα, όπου έχει ζήσει σχεδόν όλη του τη ζωή.

Τα Πούλιτζερ βράβευσαν και δύο φωτορεπόρτερ. Τον Doug Mills της εφημερίδας New York Times για τα κλικ του από την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, μεταξύ των οποίων και η φωτογραφία που αποτύπωσε την σφαίρα να περνάει δίπλα από το κεφάλι του.

Και τον Moises Saman, συνεργάτη του New Yorker, για τις συγκλονιστικές ασπρόμαυρες εικόνες του από τη φυλακή Sednaya στη Συρία, που αποτυπώνουν το τραυματικό κληροδότημα των θαλάμων βασανιστηρίων του Άσαντ, αναγκάζοντας τους θεατές να αντιμετωπίσουν τις ωμές φρικαλεότητες που βιώνουν οι κρατούμενοι και να συλλογιστούν τα σημάδια που έχουν αφήσει στην κοινωνία.

Συνολικά απονεμήθηκαν βραβεία σε 15 δημοσιογραφικές κατηγορίες και σε οκτώ κατηγορίες τέχνης, όπως η λογοτεχνία, η μουσική και το θέατρο.

Το βραβείο δημόσιας προσφοράς συνοδεύεται από χρυσό μετάλλιο, ενώ οι υπόλοιποι νικητές λαμβάνουν έπαθλο 15.000 δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

