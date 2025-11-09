Απόλυση λόγω «λανθασμένης ερώτησης» για Γάζα

Η απόλυση Ιταλού δημοσιογράφου μετά από ερώτηση για τον ρόλο του Ισραήλ στην ανοικοδόμηση της Γάζας, προκαλεί αντιδράσεις και θέτει ερωτήματα για την ελευθεροτυπία.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα και αντιδράσεις στην Ιταλία η υπόθεση του δημοσιογράφου Γκαμπριέλε Νουντσιάτι, ο οποίος απολύθηκε λόγω «λανθασμένης ερώτησης». Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Νουντσιάτι, έθεσε συγκεκριμένα το ερώτημα: «Υπογραμμίσατε επανειλημμένα ότι η Ρωσία θα έπρεπε να πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Πιστεύετε ότι και το Ισραήλ θα έπρεπε να πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Γάζας, από τη στιγμή που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της Λωρίδας, συμπεριλαμβανομένων μη στρατιωτικών υποδομών;».

Η μόνη απάντηση που έλαβε ήταν ότι «πρόκειται σίγουρα για ενδιαφέρουσα ερώτηση, για την οποία, στη φάση αυτή, δεν υπάρχει απάντηση». Μετά από λίγες ημέρες, το πρακτορείο ειδήσεων Nova, με το οποίο συνεργαζόταν από τις Βρυξέλλες, ανακοίνωσε στον Νουντσιάτι ότι η επαγγελματική τους σχέση διακόπτεται. Όταν το θέμα έλαβε μεγάλες διαστάσεις, το πρακτορείο ειδήσεων απάντησε ότι «η ερώτηση ήταν λανθασμένη από τεχνικής απόψεως, διότι η Ρωσία εισέβαλε σε μια χώρα, ενώ το Ισραήλ υπέστη σοβαρή ένοπλη επίθεση» και ότι «η ερώτηση ήταν άτοπη και λανθασμένη».Δεν έπεισε η εξήγηση για τους λόγους απόλυσης του δημοσιογράφουΗ εξήγηση αυτή, όμως, δεν έπεισε. Η Ένωση Ιταλών Δημοσιογράφων ζήτησε από το πρακτορείο Nova να συνεχίσει τη συνεργασία του με τον δημοσιογράφο, διότι «δεν μπορεί να απολύεται κανείς επειδή κάνει μια ερώτηση». Την αλληλεγγύη του εξέφρασε και ο δημοσιογράφος της Rai, Σιγκφρίντο Ρανούτσι, ο οποίος πρόσφατα έγινε στόχος επίθεσης εκφοβισμού με βόμβα που εξερράγη μπροστά στο σπίτι του. «Ο συνάδελφος διαθέτει σίγουρα μεγάλο θάρρος. Αν θέλει, μπορεί να έρθει να εργαστεί με την ομάδα μας στην ερευνητική δημοσιογραφία», είπε ο Ρανούτσι.Το κύριο ερώτημα προφανώς είναι το κατά πόσο διασφαλίζεται ακόμη η ελεύθερη κρίση και έκφραση των δημοσιογράφων. Ο Σάντρο Ρουότολο, Ιταλός ευρωβουλευτής της κεντροαριστεράς και επί σειρά ετών δημοσιογράφος της Rai, υπενθύμισε παράλληλα ότι «δεν υπάρχουν λανθασμένες ερωτήσεις, αλλά μόνον ερωτήσεις που χρησιμεύουν στην αναζήτηση της αλήθειας, έστω και αν προκαλούν αντιπαραθέσεις».«Η ελευθεροτυπία και η ελευθερία λόγου στην Ιταλία περιορίζονται συνεχώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να μου απαντήσει ότι η ερώτησή μου στερείτο βάσης. Δεν το έκανε, όμως, και θεωρώ ότι αυτό έχει μια συγκεκριμένη σημασία», δήλωσε από τη μεριά του ο Νουνσιάτι.Είναι σαφές ότι όλη αυτή η ιστορία δεν έχει ακόμη τελειώσει. «Εμείς είμαστε πάντα διαθέσιμοι να απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν ήρθαμε σε επαφή με το πρακτορείο Nova», θέλησε να αποσαφηνίσει από τη μεριά της η Κομισιόν με γραπτή ανακοίνωση. Όλα δείχνουν, πάντως, ότι ο Ιταλός ανταποκριτής θα ξαναβρεί δουλειά. Και η Ανιέζε Πίνι, διευθύντρια του Quotidiano Nazionale με έδρα την Μπολόνια, του πρότεινε να αρχίσει συνεργασία με την εφημερίδα της, χωρίς περιορισμούς και προκαταβολικές εγκρίσεις.

