Η Ρωσία μεταφέρει μεγάλη ποσότητα στρατιωτικού εξοπλισμού στη Συρία, σηματοδοτώντας τις προετοιμασίες για μερική απόσυρση, σύμφωνα με αναλυτές.

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν συγκέντρωση στρατιωτικών οχημάτων σε λιμάνι και αεροπορική βάση που ελέγχεται από τη Ρωσία στη δυτική Συρία. Μεταφορικά αεροσκάφη φαίνεται επίσης να έχουν αφιχθεί και αναχωρήσει από τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Το BBC Verify έχει επίσης εντοπίσει βίντεο που δείχνουν εκτεταμένες σειρές ρωσικών στρατιωτικών φορτηγών που κινούνται βόρεια προς αυτές τις βάσεις.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου εκτιμά ότι αυτό δείχνει προετοιμασίες για μερική ή πλήρη απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων.

Think tank που έχει έδρα την Ουάσιγκτον πρόσθεσε ότι η μετακίνηση στρατιωτικών οχημάτων στις βάσεις τους μπορεί να είναι ένα προληπτικό μέτρο καθώς η Μόσχα διαπραγματεύεται με τη νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό.

Η Ρωσία είχε σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Συρία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Μπασάρ αλ Άσαντ, βοηθώντας τον να παραμείνει στην εξουσία μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου το 2011.

Οι δύο πιο σημαντικές βάσεις της είναι το λιμάνι στο Tartous, που καθιερώθηκε από τη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία το 1970 και στη συνέχεια επεκτάθηκε και εκσυγχρονίστηκε από τη Ρωσία το 2012, και η αεροπορική βάση στο Hmeimim, η οποία λειτουργεί από το 2015 και χρησιμοποιήθηκε για την έναρξη αεροπορικών επιδρομών σε ολόκληρη τη Συρία για την υποστήριξη του Άσαντ. Και οι δύο έχουν γίνει βασικές στρατηγικές βάσεις για τη Ρωσία - δίνοντάς της ευκολότερη πρόσβαση στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο Θάλασσα. Ωστόσο, η πτώση του Άσαντ έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη μελλοντική παρουσία της Ρωσίας στη Συρία καθώς η Μόσχα επιδιώκει να διαπραγματευτεί με το νέο καθεστώς.

Τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν έχουν υπάρξει «τελικές αποφάσεις» και ότι η Ρωσία «ήταν σε επαφή με εκπροσώπους των δυνάμεων που ελέγχουν τώρα την κατάσταση στη Συρία.»

Το BBC Verify παρακολουθεί τη δραστηριότητα της αεροπορικής βάσης Hmeimim μέσω δορυφορικών εικόνων της Planet Labs. Υπάρχουν ενδείξεις συνεχιζόμενης δραστηριότητας, που περιλαμβάνει σημαντικά στρατιωτικά μεταφορικά αεροπλάνα. Δύο μεγάλα αεροσκάφη Antonov An-124, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά εξοπλισμού από τη Συρία, εθεάθησαν στη βάση την Παρασκευή. Είχαν φύγει μέχρι την Τρίτη, αλλά δύο μεγάλα αεροπλάνα βρίσκονταν και πάλι στη βάση μέχρι το πρωί της Τετάρτης.

Περαιτέρω εικόνες από τη Maxar Technologies, από την Κυριακή, δείχνουν δεκάδες στρατιωτικά οχήματα σταθμευμένα στο αεροδρόμιο κοντά σε ένα ρωσικής κατασκευής στρατιωτικό μεταγωγικό αεροπλάνο, το Ilyushin Il-76, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εκκενώσεις.

Το BBC Verify εντόπισε ένα μεγάλο ρωσικό Antonov An-124 από την Τρίτη στον ιστότοπο παρακολούθησης αεροπλάνων Flightradar24. Το αεροσκάφος το έδειξε πάνω από τον ρωσικό εναέριο χώρο, να κατευθύνεται προς τη Συρία. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε από το Flightradar24 στα ανοιχτά της συριακής ακτής, δυτικά της αεροπορικής βάσης Hmeimim, πιθανότατα επειδή ο δημόσιος ιχνηλάτης του ήταν απενεργοποιημένος. Στη συνέχεια, έξι ώρες αργότερα, φάνηκε να κατευθύνεται προς τα βόρεια.

Ο David Heathcote, διευθυντής πληροφοριών στο McKenzie Intelligence, ανέφερε ότι η ταχεία κατάρρευση της κυβέρνησης Άσαντ σήμαινε ότι ήταν απίθανο η Ρωσία να είχε σχέδιο εκκένωσης πόρων.

Περιέγραψε τη δραστηριότητα στην αεροπορική βάση Hmeimim ως «ασυνήθιστη», υποδηλώνοντας ότι η Ρωσία αποθηκεύει κάποιους πόρους στη βάση και προετοιμάζεται για να αποσύρει εξοπλισμό και προσωπικό από τη Συρία.

Ο Tayfun Ozberk, πρώην αξιωματικός του ναυτικού και αμυντικός αναλυτής, συμφώνησε ότι οι εικόνες υποδεικνύουν «πρώιμα στάδια ρωσικής αποχώρησης από τη Συρία, με σαφή σημάδια εκκένωσης αεροπορικώς».

«Η παρουσία αεροσκαφών Il-76, η απουσία ρωσικών σκαφών στο Tartous και η οργανωμένη προετοιμασία οχημάτων και εξοπλισμού συνηγορούν σε αυτό το συμπέρασμα», δήλωσε ο κ. Ozberk.

Το BBC Verify ανέφερε την περασμένη εβδομάδα πώς τα ρωσικά πολεμικά πλοία είχαν εγκαταλείψει το λιμάνι στο Tartous, με τους αναλυτές να υποστηρίζουν ότι προς το παρόν σταθμεύουν σε διεθνή ύδατα.

Αυτά τα πλοία δεν επέστρεψαν - αλλά περισσότερα από 100 στρατιωτικά οχήματα έχουν φτάσει στη βάση τις τελευταίες ημέρες, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες.

Ο κ. Heathcote σημείωσε ότι είναι πιθανό τα οχήματα να προετοιμάζονται για εκκένωση, αν και αυτό είναι απίθανο να είναι άμεσο λόγω της απουσίας ραμπών φόρτωσης και γερανών.

Πρόσφατα πλάνα έδειξαν επίσης μεγάλες σειρές ρωσικών οχημάτων εν κινήσει - δείχνοντας ότι έχουν ανακατευθυνθεί από άλλα ρωσικά φυλάκια σε όλη τη χώρα.

Το BBC Verify εντόπισε γεωγραφικά τα βίντεο σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, υποδηλώνοντας ότι κινούνταν βόρεια προς τις βάσεις.

Ένα βίντεο 80 δευτερολέπτων που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X δείχνει μια μεγάλη σειρά ρωσικών οχημάτων, που βρίσκεται σε γεωγραφική τοποθεσία 30 χιλιόμετρα νότια της Χομς. Ένα άλλο βίντεο έδειξε σειρά ρωσικών οχημάτων στον ίδιο αυτοκινητόδρομο νοτιότερα, 70 χιλιόμετρα έξω από τη Δαμασκό.

«Η Ρωσία αποσύρει τώρα μονάδες και στρατιωτικό εξοπλισμό που είχαν αναπτυχθεί σε σχεδόν εκατό οχυρά σε ολόκληρη τη χώρα πριν από την πτώση της Δαμασκού», δήλωσε ο Anton Mardasov, ένας μελετητής στο πρόγραμμα Middle East Institutes Syria.

