Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον Ντε Σάντις υπέγραψε τη Δευτέρα νομοσχέδιο για να μετονομαστεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), την ώρα που η οικογενειακή επιχείρηση του Αμερικανού προέδρου επιδιώκει να κατοχυρώσει εμπορικά τη χρήση του ονόματός του σε αεροδρόμια, μια κίνηση που νομικοί χαρακτηρίζουν πρωτοφανή.

Η εταιρεία DTTM, που ενεργεί για λογαριασμό του προέδρου και της οικογένειάς του, έχει δηλώσει ότι «δεν θα λάβει καμία απολύτως αμοιβή, δικαίωμα εκμετάλλευσης ή οικονομικό όφελος» από τη μετονομασία, σημειώνει το Axios.

Η DTTM υπέβαλε τρεις «πρωτοφανείς» αιτήσεις κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ:

Οι δύο αφορούν τα ονόματα: «President Donald J. Trump International Airport» και «Donald J. Trump International Airport» και καλύπτουν:

κατασκευή και επισκευή αεροδρομίων

αλλά και μεγάλη γκάμα προϊόντων (ρούχα για ανθρώπους και κατοικίδια, τσάντες, ρολόγια, κοσμήματα, ομπρέλες, αξεσουάρ, ακόμα και lounge αεροδρομίων)

Μια τρίτη αίτηση για το «DJT» αφορά μόνο κατασκευή και επισκευή αεροδρομίων.

Γιατί θεωρείται πρωτοφανές

Σύμφωνα με νομικούς, είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία πρόεδρος -μέσω ιδιωτικής εταιρείας- καταθέτει αίτηση κατοχύρωσης εμπορικού σήματος για όνομα που θα δοθεί τιμητικά σε δημόσιο κτίριο.

Αν εγκριθούν τα trademarks, ο κάτοχος του σήματος μπορεί να έχει λόγο σε γραμματοσειρές, λογότυπα, μέγεθος και εμφάνιση του ονόματος στο αεροδρόμιο ακόμη και αν δεν υπάρχει άμεσο οικονομικό όφελος.

Ο νόμος που υπέγραψε ο Ντε Σάντις τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου.

Παρότι η οικογένεια Τραμπ δηλώνει ότι δεν θα κερδίσει χρήματα από τη μετονομασία, η κατοχύρωση εμπορικών σημάτων μπορεί να της δώσει σημαντικό έλεγχο στη χρήση του ονόματος σε δημόσιες υποδομές, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτή τη μορφή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.